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The Alan Parsons Project - Pyramid (8713748982065) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Alan Parsons Project - Pyramid (8713748982065) виниловая пластинка

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The Alan Parsons Project - Pyramid (8713748982065) виниловая пластинка - фото 1
The Alan Parsons Project - Pyramid (8713748982065) виниловая пластинка - фото 2
The Alan Parsons Project - Pyramid (8713748982065) виниловая пластинка - фото 3
The Alan Parsons Project - Pyramid (8713748982065) виниловая пластинка - фото 4
The Alan Parsons Project - Pyramid (8713748982065) виниловая пластинка - фото 5
The Alan Parsons Project - Pyramid (8713748982065) виниловая пластинка - фото 6
The Alan Parsons Project - Pyramid (8713748982065) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Pyramid
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Alan Parsons Project - Pyramid (8713748982065) виниловая пластинка - фото 1
  • The Alan Parsons Project - Pyramid (8713748982065) виниловая пластинка - фото 2
  • The Alan Parsons Project - Pyramid (8713748982065) виниловая пластинка - фото 3
  • The Alan Parsons Project - Pyramid (8713748982065) виниловая пластинка - фото 4
  • The Alan Parsons Project - Pyramid (8713748982065) виниловая пластинка - фото 5
  • The Alan Parsons Project - Pyramid (8713748982065) виниловая пластинка - фото 6
  • The Alan Parsons Project - Pyramid (8713748982065) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626185
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Alan Parsons Project - Pyramid (8713748982065) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8713748982065]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Pyramid
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Voyager, What Goes Up…, The Eagle Will Rise Again, One More River, Can't Take It with You, In the Lap of the Gods, Pyramania, Hyper-Gamma-Spaces, Shadow of a Lonely Man
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Alan Parsons Project - Pyramid (8713748982065) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Voyager, What Goes Up…, The Eagle Will Rise Again, One More River, Can't Take It With You, In The Lap Of The Gods, Pyramania, Hyper-Gamma-Spaces, Shadow Of A Lonely Man



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре The Alan Parsons Project - Pyramid (8713748982065) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8713748982065]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Pyramid
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Voyager, What Goes Up…, The Eagle Will Rise Again, One More River, Can't Take It with You, In the Lap of the Gods, Pyramania, Hyper-Gamma-Spaces, Shadow of a Lonely Man
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Voyager, What Goes Up…, The Eagle Will Rise Again, One More River, Can't Take It With You, In The Lap Of The Gods, Pyramania, Hyper-Gamma-Spaces, Shadow Of A Lonely Man


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Alan Parsons Project - Pyramid (8713748982065) виниловая пластинка - купить по цене 4400 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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