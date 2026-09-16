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Прохор И Пузо - Асфальт (4610297801691) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Прохор И Пузо - Асфальт (4610297801691) виниловая пластинка

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Прохор И Пузо - Асфальт (4610297801691) виниловая пластинка - фото 1
Прохор И Пузо - Асфальт (4610297801691) виниловая пластинка - фото 2
Прохор И Пузо - Асфальт (4610297801691) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Прохор И Пузо
Альбом (сингл)
Асфальт
Жанр
Русский рок, Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Прохор И Пузо - Асфальт (4610297801691) виниловая пластинка - фото 1
  • Прохор И Пузо - Асфальт (4610297801691) виниловая пластинка - фото 2
  • Прохор И Пузо - Асфальт (4610297801691) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699164
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Прохор И Пузо - Асфальт (4610297801691) виниловая пластинка
5 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SOYUZ MUSIC
Barcode
[4610297801691]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Прохор И Пузо
Альбом (сингл)
Асфальт
Жанр
Русский рок, Indie Rock
Трек-лист
Воины света, Асфальт, Ночь, Молодость, Реквием Транзистор, Тревожная, Шорох Шпал, Завет
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Прохор И Пузо - Асфальт (4610297801691) виниловая пластинка

Новый альбом Асфальт это 7-й по счёту релиз группы Прохор и Пузо, который выдержан уже в привычной для музыкантов манере русскоязычного инди-рока с элементами постпанка и психоделии.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Прохор И Пузо - Асфальт (4610297801691) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SOYUZ MUSIC
Barcode
[4610297801691]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Прохор И Пузо
Альбом (сингл)
Асфальт
Жанр
Русский рок, Indie Rock
Трек-лист
Воины света, Асфальт, Ночь, Молодость, Реквием Транзистор, Тревожная, Шорох Шпал, Завет
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Новый альбом Асфальт это 7-й по счёту релиз группы Прохор и Пузо, который выдержан уже в привычной для музыкантов манере русскоязычного инди-рока с элементами постпанка и психоделии.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Прохор И Пузо - Асфальт (4610297801691) виниловая пластинка - по цене 5060 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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