The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб.
В наличии
Код товара: 647135
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 770 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка
Переиздание каталога знаменитой американской рок-группы The White Stripes.. Get Behind Me Satan — пятый студийный альбом американской рок-группы The White Stripes, выпущенный в июне 2005 года. Диск стал третьим лучшим альбомом года по версии журнала Rolling Stone. Также альбом удостоился премии «Грэмми» в категории «Лучший альтернативный альбом» в 2006 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Переиздание каталога знаменитой американской рок-группы The White Stripes.. Get Behind Me Satan — пятый студийный альбом американской рок-группы The White Stripes, выпущенный в июне 2005 года. Диск стал третьим лучшим альбомом года по версии журнала Rolling Stone. Также альбом удостоился премии «Грэмми» в категории «Лучший альтернативный альбом» в 2006 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4770 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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