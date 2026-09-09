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Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка

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Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка - фото 1
Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка - фото 2
Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка - фото 3
Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка - фото 4
Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка - фото 5
Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка - фото 6
Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка - фото 7
Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка - фото 8
Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка - фото 9
Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка - фото 10
Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Follow Korn
Альбом (сингл)
The Leader
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка - фото 1
  • Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка - фото 2
  • Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка - фото 3
  • Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка - фото 4
  • Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка - фото 5
  • Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка - фото 6
  • Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка - фото 7
  • Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка - фото 8
  • Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка - фото 9
  • Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка - фото 10
  • Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184936
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка
4 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция KORN
filter_none Товар входит в коллекцию KORN

Коллекция KORN


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758658513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Follow Korn
Альбом (сингл)
The Leader
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
It's On!, Freak On A Leash, Got The Life, Dead Bodies Everywhere, Children Of The Korn, B.B.K., Pretty, All In The Family, Reclaim My Place, Justin, Seed, Cameltosis, My Gift To You
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка

Track List

A1It’s On!
A2Freak On A Leash
A3Got The Life
B1Dead Bodies Everywhere
B2Children Of The Korn
B3B.B.K.
B4Pretty
C1All In The Family
C2Reclaim My Place
C3Justin
D1Seed
D2Cameltosis
D3My Gift To You



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758658513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Follow Korn
Альбом (сингл)
The Leader
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
It's On!, Freak On A Leash, Got The Life, Dead Bodies Everywhere, Children Of The Korn, B.B.K., Pretty, All In The Family, Reclaim My Place, Justin, Seed, Cameltosis, My Gift To You
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1It’s On!
A2Freak On A Leash
A3Got The Life
B1Dead Bodies Everywhere
B2Children Of The Korn
B3B.B.K.
B4Pretty
C1All In The Family
C2Reclaim My Place
C3Justin
D1Seed
D2Cameltosis
D3My Gift To You


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка - по цене 4850 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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