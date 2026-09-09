Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Follow Korn
Альбом (сингл)
The Leader
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб.
В наличии
Код товара: 184936
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 850 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция KORN
Коллекция KORN
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитKorn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитKorn - Issues (0190758439815) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитKorn - Untouchables (0190758440217) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758658513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Follow Korn
Альбом (сингл)
The Leader
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
It's On!, Freak On A Leash, Got The Life, Dead Bodies Everywhere, Children Of The Korn, B.B.K., Pretty, All In The Family, Reclaim My Place, Justin, Seed, Cameltosis, My Gift To You
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка
Track List
|A1
|It’s On!
|A2
|Freak On A Leash
|A3
|Got The Life
|B1
|Dead Bodies Everywhere
|B2
|Children Of The Korn
|B3
|B.B.K.
|B4
|Pretty
|C1
|All In The Family
|C2
|Reclaim My Place
|C3
|Justin
|D1
|Seed
|D2
|Cameltosis
|D3
|My Gift To You
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитPhil Collins - Hello, I Must Be Going! (0081227952099) виниловая...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитPet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) вини...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитLake & Palmer Emerson - Brain Salad Surgery (4099964118551) вини...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитCooper, Alice, Trash (8719262003637) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в Сплит8719262024885, Annihilator, Alice In Hell (coloured) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитМумий Тролль - Слияние И Поглощение (Mtsp 0525) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитAnnie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитFranсoise Hardy - Mon Amie La Rose (0198029083019) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитPatti Smith - Horses - deluxe (0198029055818) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитDeath In Vegas - Scorpio Rising (0198029548815) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитScorpions - Lonesome Crow (coloured) (0602475839415) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитSchiller - Euphoria (Neonpink + Curacao) (0198029268812) винилов...
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758658513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Follow Korn
Альбом (сингл)
The Leader
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
It's On!, Freak On A Leash, Got The Life, Dead Bodies Everywhere, Children Of The Korn, B.B.K., Pretty, All In The Family, Reclaim My Place, Justin, Seed, Cameltosis, My Gift To You
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|It’s On!
|A2
|Freak On A Leash
|A3
|Got The Life
|B1
|Dead Bodies Everywhere
|B2
|Children Of The Korn
|B3
|B.B.K.
|B4
|Pretty
|C1
|All In The Family
|C2
|Reclaim My Place
|C3
|Justin
|D1
|Seed
|D2
|Cameltosis
|D3
|My Gift To You
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Купить Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка - по цене 4850 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Korn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка