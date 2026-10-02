Korn - Untouchables (0190758440217) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Korn
Альбом (сингл)
UNTOUCHABLES
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
В наличии
Код товара: 192113
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 500 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция KORN
Коллекция KORN
-
В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитKorn - Issues (0190758439815) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 500 руб.875 руб. в СплитKorn - Untouchables (0190758440217) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758440217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Korn
Альбом (сингл)
UNTOUCHABLES
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Here To Stay, Make Believe, Blame, Hollow Life, Bottled Up Inside, Thoughtless, Hating, One More Time, Alone I Break, Embrace, Beat It Upright, Wake Up Hate, I'm Hiding, No One's There
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Korn - Untouchables (0190758440217) виниловая пластинка
Переиздание на двойном виниле пятого студийного альбома "Untouchables" 2002 года, знаменитой американской ню-метал группы Korn. "Untouchables" ознаменовал собой повторное использование альтернативного метала вместо нью-метала с налётом хип-хопа с ранних альбомов группы, хотя несколько песен в жанре нью-метал, например "Bottled Up Inside", на альбоме присутствовали. Также на альбоме были применены новые технические приёмы: "Untouchables" содержал такие элементы, как перегруженные гитары и электронные вставки. Korn - американская мультиплатиновая ню-метал-группа из Бейкерсфилда, штат Калифорния. Группа основана в 1993 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитГеннадий Гладков - 12 Стульев (Lim.Ed., Numbered) (4680068805869...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитГеннадий Гладков - Вакансия (Lim.Ed., Numbered) (4680068805821) ...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитГеннадий Гладков - Точка, Точка, Запятая… (4680068802417) винило...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитMisterwives - Superbloom (coloured) (0075678647369) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитCosmo - La Terza Estate Dell'Amore (0194398855417) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитСборник - Дудук и Орган (4657819841742) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитArgishty - Дудук Это личное (4657819841759) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитСборник - Киномузыка (4657792369974) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитBjarla - Bifrost (Limited, Numbered) (4630356100473) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитYaruga - Карколист (4630356100770) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитВеданъ Колодъ - Птицы (4630356100404) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитСтарый Приятель - Колесо Надежды (4630356100794) виниловая пласт...
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758440217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Korn
Альбом (сингл)
UNTOUCHABLES
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Here To Stay, Make Believe, Blame, Hollow Life, Bottled Up Inside, Thoughtless, Hating, One More Time, Alone I Break, Embrace, Beat It Upright, Wake Up Hate, I'm Hiding, No One's There
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Переиздание на двойном виниле пятого студийного альбома "Untouchables" 2002 года, знаменитой американской ню-метал группы Korn. "Untouchables" ознаменовал собой повторное использование альтернативного метала вместо нью-метала с налётом хип-хопа с ранних альбомов группы, хотя несколько песен в жанре нью-метал, например "Bottled Up Inside", на альбоме присутствовали. Также на альбоме были применены новые технические приёмы: "Untouchables" содержал такие элементы, как перегруженные гитары и электронные вставки. Korn - американская мультиплатиновая ню-метал-группа из Бейкерсфилда, штат Калифорния. Группа основана в 1993 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Korn - Untouchables (0190758440217) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Korn - Untouchables (0190758440217) виниловая пластинка