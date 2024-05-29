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Korn - Issues (0190758439815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Korn - Issues (0190758439815) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Korn - Issues (0190758439815) виниловая пластинка - фото 1
Korn - Issues (0190758439815) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.11.2018
Исполнитель
Korn
Альбом (сингл)
ISSUES
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Korn - Issues (0190758439815) виниловая пластинка - фото 1
  • Korn - Issues (0190758439815) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 192111
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Korn - Issues (0190758439815) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция KORN
filter_none Товар входит в коллекцию KORN

Коллекция KORN


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.11.2018
Исполнитель
Korn
Альбом (сингл)
ISSUES
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
Нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Korn - Issues (0190758439815) виниловая пластинка

Korn - Issues (0190758439815) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Korn - Issues (0190758439815) виниловая пластинка

29.05.2024
Алиса

Достоинства:
Классика!
Очень хороший альбом. Звук, что надо!
Адекватная цена.

Недостатки:
Не нашла



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.11.2018
Исполнитель
Korn
Альбом (сингл)
ISSUES
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
Нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Korn - Issues (0190758439815) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
29.05.2024
Алиса

Достоинства:
Классика!
Очень хороший альбом. Звук, что надо!
Адекватная цена.

Недостатки:
Не нашла


Korn - Issues (0190758439815) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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