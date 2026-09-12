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Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка

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Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка - фото 1
Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка - фото 2
Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка - фото 3
Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка - фото 4
Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка - фото 5
Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка - фото 6
Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка - фото 7
Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка - фото 8
Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка - фото 9
Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка - фото 10
Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка - фото 11
Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка - фото 12
Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
RETURN OF THE DREAM CANTEEN
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка - фото 1
  • Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка - фото 2
  • Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка - фото 3
  • Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка - фото 4
  • Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка - фото 5
  • Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка - фото 6
  • Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка - фото 7
  • Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка - фото 8
  • Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка - фото 9
  • Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка - фото 10
  • Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка - фото 11
  • Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка - фото 12
  • Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659130
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music Group
Barcode
[0093624867364]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
RETURN OF THE DREAM CANTEEN
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Tippa My Tongue, Peace And Love, Reach Out, Eddie, F*ck, Bella, Roulette, My Cigarette, Afterlife, Shoot Me A Smile, Handful, The Drummer, Bag Of Grins, La La La La La La La La, Copperbelly, Carry Me Home, In The Snow
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка

«Return of the Dream Canteen» знаменует собой выпуск второго альбома Red Hot Chili Peppers в 2022 году, который идет по пятам за платиновым хитом «Unlimited Love», выпущенным в апреле. Это также будет второй альбом группы, спродюсированный Риком Рубином в 2022 году, и он укрепит их репутацию как группы, достигшей своего абсолютного пика, находящейся на гребне неоспоримой творческой волны. «Мы отправились на поиски себя как группы, которой мы каким-то образом всегда были. Просто ради удовольствия мы джемовали и разучивали несколько старых песен. Вскоре мы начали таинственный процесс создания новых песен. Прекрасное вмешательство в химию, которое оказывало нам поддержку сотни раз на этом пути. Как только мы нашли этот скользящий поток звука и изображения, мы просто продолжили добычу. Со временем, превратившимся в резинку на поясе большого нижнего белья, у нас не было причин прекращать писать и раскачиваться. Это было похоже на сон. Когда все было сказано и сделано, наша капризная любовь друг к другу и магия музыки подарили нам больше песен, чем мы знали, что с ними делать. Ну мы разобрались. Два двойных альбома выпущены подряд. Второй из которых так же значим, как и первый, или его следует поменять местами. Return of the Dream Canteen - это все, чем мы когда-либо мечтали стать. Он упакован. Сделано кровью наших сердец, с уважением, Red Hot Chili Peppers».



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music Group
Barcode
[0093624867364]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
RETURN OF THE DREAM CANTEEN
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Tippa My Tongue, Peace And Love, Reach Out, Eddie, F*ck, Bella, Roulette, My Cigarette, Afterlife, Shoot Me A Smile, Handful, The Drummer, Bag Of Grins, La La La La La La La La, Copperbelly, Carry Me Home, In The Snow
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
«Return of the Dream Canteen» знаменует собой выпуск второго альбома Red Hot Chili Peppers в 2022 году, который идет по пятам за платиновым хитом «Unlimited Love», выпущенным в апреле. Это также будет второй альбом группы, спродюсированный Риком Рубином в 2022 году, и он укрепит их репутацию как группы, достигшей своего абсолютного пика, находящейся на гребне неоспоримой творческой волны. «Мы отправились на поиски себя как группы, которой мы каким-то образом всегда были. Просто ради удовольствия мы джемовали и разучивали несколько старых песен. Вскоре мы начали таинственный процесс создания новых песен. Прекрасное вмешательство в химию, которое оказывало нам поддержку сотни раз на этом пути. Как только мы нашли этот скользящий поток звука и изображения, мы просто продолжили добычу. Со временем, превратившимся в резинку на поясе большого нижнего белья, у нас не было причин прекращать писать и раскачиваться. Это было похоже на сон. Когда все было сказано и сделано, наша капризная любовь друг к другу и магия музыки подарили нам больше песен, чем мы знали, что с ними делать. Ну мы разобрались. Два двойных альбома выпущены подряд. Второй из которых так же значим, как и первый, или его следует поменять местами. Return of the Dream Canteen - это все, чем мы когда-либо мечтали стать. Он упакован. Сделано кровью наших сердец, с уважением, Red Hot Chili Peppers».


Теги товара: Indie
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Отзывы


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