Alice In Chains Facelift (0194397838619) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Alice In Chains
Альбом (сингл)
Facelift
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб.
В наличии
Код товара: 626191
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4 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397838619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Alice In Chains
Альбом (сингл)
Facelift
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
We Die Young (Album Version), Man in the Box, Sea Of Sorrow (Album Version), Bleed The Freak (Album Version), I Can't Remember (Album Version), Love, Hate, Love (Album Version), It Ain't Like That (Album Version), Sunshine (Album Version), Put You Down (Album Version) -, Confusion (Album Version), I Know Somethin (Bout You) (Album Version), Real Thing (Album Version)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Alice In Chains Facelift (0194397838619) виниловая пластинка
Переиздание на двойном 150-граммовом виниле дебютного студийного альбома знаменитой американской рок-группы Alice in Chains, выпущенного первоначально в 1990 году
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397838619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Alice In Chains
Альбом (сингл)
Facelift
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
We Die Young (Album Version), Man in the Box, Sea Of Sorrow (Album Version), Bleed The Freak (Album Version), I Can't Remember (Album Version), Love, Hate, Love (Album Version), It Ain't Like That (Album Version), Sunshine (Album Version), Put You Down (Album Version) -, Confusion (Album Version), I Know Somethin (Bout You) (Album Version), Real Thing (Album Version)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Переиздание на двойном 150-граммовом виниле дебютного студийного альбома знаменитой американской рок-группы Alice in Chains, выпущенного первоначально в 1990 году
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Alice In Chains Facelift (0194397838619) виниловая пластинка - стоимость товара 4820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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