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Madonna - Like A Prayer (0081227973575) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Madonna - Like A Prayer (0081227973575) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Madonna - Like A Prayer (0081227973575) виниловая пластинка - фото 1
Madonna - Like A Prayer (0081227973575) виниловая пластинка - фото 2
Madonna - Like A Prayer (0081227973575) виниловая пластинка - фото 3
Madonna - Like A Prayer (0081227973575) виниловая пластинка - фото 4
Madonna - Like A Prayer (0081227973575) виниловая пластинка - фото 5
Madonna - Like A Prayer (0081227973575) виниловая пластинка - фото 6
Madonna - Like A Prayer (0081227973575) виниловая пластинка - фото 7
Madonna - Like A Prayer (0081227973575) виниловая пластинка - фото 8
Madonna - Like A Prayer (0081227973575) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
LIKE A PRAYER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Madonna - Like A Prayer (0081227973575) виниловая пластинка - фото 1
  • Madonna - Like A Prayer (0081227973575) виниловая пластинка - фото 2
  • Madonna - Like A Prayer (0081227973575) виниловая пластинка - фото 3
  • Madonna - Like A Prayer (0081227973575) виниловая пластинка - фото 4
  • Madonna - Like A Prayer (0081227973575) виниловая пластинка - фото 5
  • Madonna - Like A Prayer (0081227973575) виниловая пластинка - фото 6
  • Madonna - Like A Prayer (0081227973575) виниловая пластинка - фото 7
  • Madonna - Like A Prayer (0081227973575) виниловая пластинка - фото 8
  • Madonna - Like A Prayer (0081227973575) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99138
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Коллекция MADONNA
filter_none Товар входит в коллекцию MADONNA

Коллекция MADONNA


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227973575]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
LIKE A PRAYER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Like A Prayer, Express Yourself, Love Song, Us Part, Promise To Try, Cherish, Dear Jessie, Oh Father, Keep It Together, Spanish Eyes, Act Of Contrition
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Madonna - Like A Prayer (0081227973575) виниловая пластинка

Track List

A1Like A Prayer
A2Express Yourself
A3Love Song
A4Till Death Do Us Part
A5Promise To Try
B1Cherish
B2Dear Jessie
B3Oh Father
B4Keep It Together
B5Spanish Eyes
B6Act Of Contrition

Отзывы о товаре Madonna - Like A Prayer (0081227973575) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Георгий

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка приехала в целости и сохранности. Хорошо упаковано.
02.12.2023
Михаил

Достоинства:
Хорошее переиздание.
Качественное.

Недостатки:
Альбом так себе)



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227973575]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
LIKE A PRAYER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Like A Prayer, Express Yourself, Love Song, Us Part, Promise To Try, Cherish, Dear Jessie, Oh Father, Keep It Together, Spanish Eyes, Act Of Contrition
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Like A Prayer
A2Express Yourself
A3Love Song
A4Till Death Do Us Part
A5Promise To Try
B1Cherish
B2Dear Jessie
B3Oh Father
B4Keep It Together
B5Spanish Eyes
B6Act Of Contrition
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Георгий

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка приехала в целости и сохранности. Хорошо упаковано.
02.12.2023
Михаил

Достоинства:
Хорошее переиздание.
Качественное.

Недостатки:
Альбом так себе)


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