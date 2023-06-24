Madonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
CONFESSIONS ON A DANCE FLOOR
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 99136
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624946014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
CONFESSIONS ON A DANCE FLOOR
Жанр
Диско
Трек-лист
Hung Up, Get Together, Sorry, Future Lovers, I Love New York, Let It Will Be, Forbidden Love, Jump, How High, Isaac, Push, Like It Or Not
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Madonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Hung Up
|A2
|Get Together
|A3
|Sorry
|B1
|Future Lovers
|B2
|I Love New York
|B3
|Let It Will Be
|C1
|Forbidden Love
|C2
|Jump
|C3
|How High
|D1
|Isaac
|D2
|Push
|D3
|Like It Or Not
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624946014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
CONFESSIONS ON A DANCE FLOOR
Жанр
Диско
Трек-лист
Hung Up, Get Together, Sorry, Future Lovers, I Love New York, Let It Will Be, Forbidden Love, Jump, How High, Isaac, Push, Like It Or Not
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Hung Up
|A2
|Get Together
|A3
|Sorry
|B1
|Future Lovers
|B2
|I Love New York
|B3
|Let It Will Be
|C1
|Forbidden Love
|C2
|Jump
|C3
|How High
|D1
|Isaac
|D2
|Push
|D3
|Like It Or Not
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Отличное издание на двойном виниле лучшего альбома Мадонны. Винил розовый, масса не шумная.
Комментарий:
Отличная цена по акции была здесь
Madonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Madonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличное издание на двойном виниле лучшего альбома Мадонны. Винил розовый, масса не шумная.
Комментарий:
Отличная цена по акции была здесь