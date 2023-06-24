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Madonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Madonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Madonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая пластинка - фото 1
Madonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая пластинка - фото 2
Madonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая пластинка - фото 3
Madonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая пластинка - фото 4
Madonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая пластинка - фото 5
Madonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая пластинка - фото 6
Madonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая пластинка - фото 7
Madonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая пластинка - фото 8
Madonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
CONFESSIONS ON A DANCE FLOOR
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Madonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая пластинка - фото 1
  • Madonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая пластинка - фото 2
  • Madonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая пластинка - фото 3
  • Madonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая пластинка - фото 4
  • Madonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая пластинка - фото 5
  • Madonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая пластинка - фото 6
  • Madonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая пластинка - фото 7
  • Madonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая пластинка - фото 8
  • Madonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99136
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Коллекция MADONNA
filter_none Товар входит в коллекцию MADONNA

Коллекция MADONNA


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624946014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
CONFESSIONS ON A DANCE FLOOR
Жанр
Диско
Трек-лист
Hung Up, Get Together, Sorry, Future Lovers, I Love New York, Let It Will Be, Forbidden Love, Jump, How High, Isaac, Push, Like It Or Not
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Madonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая пластинка

Track List

A1Hung Up
A2Get Together
A3Sorry
B1Future Lovers
B2I Love New York
B3Let It Will Be
C1Forbidden Love
C2Jump
C3How High
D1Isaac
D2Push
D3Like It Or Not

Отзывы о товаре Madonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая пластинка

24.06.2023
Рустем

Достоинства:
Отличное издание на двойном виниле лучшего альбома Мадонны. Винил розовый, масса не шумная.

Комментарий:
Отличная цена по акции была здесь



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624946014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
CONFESSIONS ON A DANCE FLOOR
Жанр
Диско
Трек-лист
Hung Up, Get Together, Sorry, Future Lovers, I Love New York, Let It Will Be, Forbidden Love, Jump, How High, Isaac, Push, Like It Or Not
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Hung Up
A2Get Together
A3Sorry
B1Future Lovers
B2I Love New York
B3Let It Will Be
C1Forbidden Love
C2Jump
C3How High
D1Isaac
D2Push
D3Like It Or Not
Самовывоз
Доставка
Отзывы
24.06.2023
Рустем

Достоинства:
Отличное издание на двойном виниле лучшего альбома Мадонны. Винил розовый, масса не шумная.

Комментарий:
Отличная цена по акции была здесь


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