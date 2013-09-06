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Madonna - Something To Remember (0081227963965) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Madonna - Something To Remember (0081227963965) виниловая пластинка

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Madonna - Something To Remember (0081227963965) виниловая пластинка - фото 1
Madonna - Something To Remember (0081227963965) виниловая пластинка - фото 2
Madonna - Something To Remember (0081227963965) виниловая пластинка - фото 3
Madonna - Something To Remember (0081227963965) виниловая пластинка - фото 4
Madonna - Something To Remember (0081227963965) виниловая пластинка - фото 5
Madonna - Something To Remember (0081227963965) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.09.2013
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
SOMETHING TO REMEMBER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Madonna - Something To Remember (0081227963965) виниловая пластинка - фото 1
  • Madonna - Something To Remember (0081227963965) виниловая пластинка - фото 2
  • Madonna - Something To Remember (0081227963965) виниловая пластинка - фото 3
  • Madonna - Something To Remember (0081227963965) виниловая пластинка - фото 4
  • Madonna - Something To Remember (0081227963965) виниловая пластинка - фото 5
  • Madonna - Something To Remember (0081227963965) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 138572
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Madonna - Something To Remember (0081227963965) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MADONNA
filter_none Товар входит в коллекцию MADONNA

Коллекция MADONNA


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227963965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.09.2013
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
SOMETHING TO REMEMBER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Madonna - Something To Remember (0081227963965) виниловая пластинка

Track List

A1Madonna, Massive Attack – I Want You6:23
A2Madonna – I'll Remember4:23
A3Madonna – Take A Bow5:22
A4Madonna – You'll See4:39
A5Madonna – Crazy For You4:03
A6Madonna – This Used To Be My Playground5:09
A7Madonna – Live To Tell5:51
B1Madonna – Love Don't Live Here Anymore (Remix)4:54
B2Madonna – Something To Remember5:03
B3Madonna – Forbidden Love4:09
B4Madonna – One More Chance4:27
B5Madonna – Rain5:28
B6Madonna – Oh Father4:59
B7Madonna, Massive Attack – I Want You (Orchestral)6:04

Отзывы о товаре Madonna - Something To Remember (0081227963965) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227963965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.09.2013
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
SOMETHING TO REMEMBER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Madonna, Massive Attack – I Want You6:23
A2Madonna – I'll Remember4:23
A3Madonna – Take A Bow5:22
A4Madonna – You'll See4:39
A5Madonna – Crazy For You4:03
A6Madonna – This Used To Be My Playground5:09
A7Madonna – Live To Tell5:51
B1Madonna – Love Don't Live Here Anymore (Remix)4:54
B2Madonna – Something To Remember5:03
B3Madonna – Forbidden Love4:09
B4Madonna – One More Chance4:27
B5Madonna – Rain5:28
B6Madonna – Oh Father4:59
B7Madonna, Massive Attack – I Want You (Orchestral)6:04
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Madonna - Something To Remember (0081227963965) виниловая пластинка – стоимость товара 4330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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