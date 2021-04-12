Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
RAY OF LIGHT
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 138571
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624684718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
RAY OF LIGHT
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Drowned World/Substitute For Love, Swim, Ray Of Light, Candy Perfume Girl, Skin, Nothing Really Matters, Sky Fits Heaven, Shanti/Ashtangi, Frozen, The Power Of Good-Bye, To Have And Not To Hold, Little Star, Mer Girl
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Drowned World / Substitute For Love
|5:09
|A2
|Swim
|5:00
|A3
|Ray Of Light
|5:21
|B1
|Candy Perfume Girl
|4:34
|B2
|Skin
|6:22
|B3
|Nothing Really Matters
|4:27
|C1
|Sky Fits Heaven
|4:48
|C2
|Shanti / Ashtangi
|4:29
|C3
|Frozen
|6:12
|C4
|The Power Of Good-Bye
|4:10
|D1
|To Have And Not To Hold
|5:23
|D2
|Little Star
|5:18
|D3
|Mer Girl
|5:32
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624684718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
RAY OF LIGHT
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Drowned World/Substitute For Love, Swim, Ray Of Light, Candy Perfume Girl, Skin, Nothing Really Matters, Sky Fits Heaven, Shanti/Ashtangi, Frozen, The Power Of Good-Bye, To Have And Not To Hold, Little Star, Mer Girl
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Drowned World / Substitute For Love
|5:09
|A2
|Swim
|5:00
|A3
|Ray Of Light
|5:21
|B1
|Candy Perfume Girl
|4:34
|B2
|Skin
|6:22
|B3
|Nothing Really Matters
|4:27
|C1
|Sky Fits Heaven
|4:48
|C2
|Shanti / Ashtangi
|4:29
|C3
|Frozen
|6:12
|C4
|The Power Of Good-Bye
|4:10
|D1
|To Have And Not To Hold
|5:23
|D2
|Little Star
|5:18
|D3
|Mer Girl
|5:32
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Этот альбом с годами стал только лучше, как выдержанное вино! Мадонна здесь еще в новаторстве, ну и на пластинке знаковая Frozen.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Всем поклонникам рекомендую данное переиздание, звучит очень достойно.
Достоинства:
Хороший альбом Мадонны, возможно даже лучший.
Недостатки:
Конверт не двойной.
Комментарий:
Однозначно рекомендую этот альбом любителям качественной музыки.
Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка
Достоинства:
Этот альбом с годами стал только лучше, как выдержанное вино! Мадонна здесь еще в новаторстве, ну и на пластинке знаковая Frozen.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Всем поклонникам рекомендую данное переиздание, звучит очень достойно.
Достоинства:
Хороший альбом Мадонны, возможно даже лучший.
Недостатки:
Конверт не двойной.
Комментарий:
Однозначно рекомендую этот альбом любителям качественной музыки.