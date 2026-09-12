Мураками - В песнях навсегда (4620032917594) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Мураками
Альбом (сингл)
В песнях навсегда
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696159
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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032917594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Мураками
Альбом (сингл)
В песнях навсегда
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Везувий, За стеной, В горы, Пошуршали листьями, Канатоходцы Классное время, Скажи, зачемx, Даю слово/только хорошее/, ADIOS, Смерть и любовь (feat. Модем)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Мураками - В песнях навсегда (4620032917594) виниловая пластинка
Группа «Мураками» презентовала полноформатную пластинку «В песнях навсегда». Ранее в качестве отдельных синглов уже выходили треки «За стеной», «Даю слово (Только хорошее)», «Смерть и любовь» (совместная работа с коллективом «МодеМ») и «Adios», который сейчас штурмует «Чартову Дюжину» на НАШЕм Радио. В альбом также вошла сольная песня гитариста команды Раиля Латыпова. Потребовалось более 15 лет участия в группе, чтобы он решился запеть. Решимость и решительность, несмотря на разбитое сердце, горечь и необходимость выстраивать свою жизнь заново – то, что красной нитью проходит через весь лонгплей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032917594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Мураками
Альбом (сингл)
В песнях навсегда
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Везувий, За стеной, В горы, Пошуршали листьями, Канатоходцы Классное время, Скажи, зачемx, Даю слово/только хорошее/, ADIOS, Смерть и любовь (feat. Модем)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Группа «Мураками» презентовала полноформатную пластинку «В песнях навсегда». Ранее в качестве отдельных синглов уже выходили треки «За стеной», «Даю слово (Только хорошее)», «Смерть и любовь» (совместная работа с коллективом «МодеМ») и «Adios», который сейчас штурмует «Чартову Дюжину» на НАШЕм Радио. В альбом также вошла сольная песня гитариста команды Раиля Латыпова. Потребовалось более 15 лет участия в группе, чтобы он решился запеть. Решимость и решительность, несмотря на разбитое сердце, горечь и необходимость выстраивать свою жизнь заново – то, что красной нитью проходит через весь лонгплей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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