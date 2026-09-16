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Asterix - Asterix (5021732408839) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Asterix - Asterix (5021732408839) виниловая пластинка

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Asterix - Asterix (5021732408839) виниловая пластинка - фото 1
Asterix - Asterix (5021732408839) виниловая пластинка - фото 2
Asterix - Asterix (5021732408839) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Asterix
Альбом (сингл)
Asterix
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Asterix - Asterix (5021732408839) виниловая пластинка - фото 1
  • Asterix - Asterix (5021732408839) виниловая пластинка - фото 2
  • Asterix - Asterix (5021732408839) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730334
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Asterix - Asterix (5021732408839) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732408839]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Asterix
Альбом (сингл)
Asterix
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Look Out, Gone From My Life, Broken Home, Time Again, Jump Into My Action, Open Up Your Mind, Corner Street Girl, Chance In You, Morning At My Dawn
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Asterix - Asterix (5021732408839) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Look Out, Gone From My Life, Broken Home, Time Again, Jump Into My Action, Open Up Your Mind, Corner Street Girl, Chance In You, Morning At My Dawn

Отзывы о товаре Asterix - Asterix (5021732408839) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732408839]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Asterix
Альбом (сингл)
Asterix
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Look Out, Gone From My Life, Broken Home, Time Again, Jump Into My Action, Open Up Your Mind, Corner Street Girl, Chance In You, Morning At My Dawn
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Look Out, Gone From My Life, Broken Home, Time Again, Jump Into My Action, Open Up Your Mind, Corner Street Girl, Chance In You, Morning At My Dawn
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Asterix - Asterix (5021732408839) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4150 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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