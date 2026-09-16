Kaleo - All The Pretty Girls Ep (45RPM) (Rsd 2025) (Raspberry Marbled) (0075678603020) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kaleo
Альбом (сингл)
All The Pretty Girls Ep
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708229
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0075678603020]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kaleo
Альбом (сингл)
All The Pretty Girls Ep
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
A1 All The Pretty Girls, A2 Way Down We Go, B1 Automobile (Demo), B2 Broken Bones (Demo), B3 Bang Bang (My Baby Shot Me Down) (Live @ SiriusXM Studios)
Версия издания
стандартное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kaleo - All The Pretty Girls Ep (45RPM) (Rsd 2025) (Raspberry Marbled) (0075678603020) виниловая пластинка
Kaleo - All The Pretty Girls Ep (45RPM) (Rsd 2025) (Raspberry Marbled) (0075678603020) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0075678603020]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kaleo
Альбом (сингл)
All The Pretty Girls Ep
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
A1 All The Pretty Girls, A2 Way Down We Go, B1 Automobile (Demo), B2 Broken Bones (Demo), B3 Bang Bang (My Baby Shot Me Down) (Live @ SiriusXM Studios)
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Версия издания
стандартное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Kaleo - All The Pretty Girls Ep (45RPM) (Rsd 2025) (Raspberry Marbled) (0075678603020) виниловая пластинка
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Kaleo - All The Pretty Girls Ep (45RPM) (Rsd 2025) (Raspberry Marbled) (0075678603020) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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