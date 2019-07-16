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Madonna - Madonna (0081227973605) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Madonna - Madonna (0081227973605) виниловая пластинка

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Madonna - Madonna (0081227973605) виниловая пластинка - фото 1
Madonna - Madonna (0081227973605) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
MADONNA
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Madonna - Madonna (0081227973605) виниловая пластинка - фото 1
  • Madonna - Madonna (0081227973605) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99140
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Madonna - Madonna (0081227973605) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MADONNA
filter_none Товар входит в коллекцию MADONNA

Коллекция MADONNA


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227973605]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
MADONNA
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Lucky Star, Borderline, Burning Up, I Know It, Holiday, Think Of Me, Physical Attraction, B4Everybody
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Madonna - Madonna (0081227973605) виниловая пластинка

Track List

A1Lucky Star5:30
A2Borderline5:18
A3Burning Up3:41
A4I Know It3:45
B1Holiday6:08
B2Think Of Me4:53
B3Physical Attraction6:35
B4Everybody4:57

Отзывы о товаре Madonna - Madonna (0081227973605) виниловая пластинка

16.07.2019
Андрей

Достоинства:
Новая

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Фанатом не являюсь, просто захотел к новому проигрывателю новую пластинку, ну и меркантильный интерес баллы за отзыв. Из цен по городу самый минимум нашел тут, с учетом скидок следующий винил обойдется еще дешевле(уже сделал заказ). Может кому из поклонников Мадонны мой отзыв поможет сделать выбор. Я свой на несколько винилов уже сделал.



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227973605]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
MADONNA
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Lucky Star, Borderline, Burning Up, I Know It, Holiday, Think Of Me, Physical Attraction, B4Everybody
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Lucky Star5:30
A2Borderline5:18
A3Burning Up3:41
A4I Know It3:45
B1Holiday6:08
B2Think Of Me4:53
B3Physical Attraction6:35
B4Everybody4:57
Самовывоз
Доставка
Отзывы
16.07.2019
Андрей

Достоинства:
Новая

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Фанатом не являюсь, просто захотел к новому проигрывателю новую пластинку, ну и меркантильный интерес баллы за отзыв. Из цен по городу самый минимум нашел тут, с учетом скидок следующий винил обойдется еще дешевле(уже сделал заказ). Может кому из поклонников Мадонны мой отзыв поможет сделать выбор. Я свой на несколько винилов уже сделал.


Madonna - Madonna (0081227973605) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3210 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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