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Aretha Franklin - Aretha's Greatest Hits (0081227943516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Aretha Franklin - Aretha's Greatest Hits (0081227943516) виниловая пластинка

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Aretha Franklin - Aretha&#039;s Greatest Hits (0081227943516) виниловая пластинка - фото 1
Aretha Franklin - Aretha&#039;s Greatest Hits (0081227943516) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.09.2016
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
ARETHAS GREATEST HITS
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Aretha Franklin - Aretha&#039;s Greatest Hits (0081227943516) виниловая пластинка - фото 1
  • Aretha Franklin - Aretha&#039;s Greatest Hits (0081227943516) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 138439
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Коллекция FRANKLIN, ARETHA
filter_none Товар входит в коллекцию FRANKLIN, ARETHA

Коллекция FRANKLIN, ARETHA


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227943516
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.09.2016
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
ARETHAS GREATEST HITS
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aretha Franklin - Aretha's Greatest Hits (0081227943516) виниловая пластинка

Track List

A1Spanish Harlem3:30
A2Chain Of Fools2:45
A3Don't Play That Song2:48
A4I Say A Little Prayer3:30
A5Dr. Feelgood3:18
A6Let It Be3:28
A7Do Right Woman - Do Right Man3:15
B1Bridge Over Troubled Water5:31
B2Respect2:26
B3Baby I Love You2:39
B4(You Make Me Feel LIke) A Natural Woman2:39
B5I Never Loved A Man (The Way I Love You)2:47
B6You're All I Need To Get By3:34
B7Call Me3:18

Отзывы о товаре Aretha Franklin - Aretha's Greatest Hits (0081227943516) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227943516
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.09.2016
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
ARETHAS GREATEST HITS
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Spanish Harlem3:30
A2Chain Of Fools2:45
A3Don't Play That Song2:48
A4I Say A Little Prayer3:30
A5Dr. Feelgood3:18
A6Let It Be3:28
A7Do Right Woman - Do Right Man3:15
B1Bridge Over Troubled Water5:31
B2Respect2:26
B3Baby I Love You2:39
B4(You Make Me Feel LIke) A Natural Woman2:39
B5I Never Loved A Man (The Way I Love You)2:47
B6You're All I Need To Get By3:34
B7Call Me3:18
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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