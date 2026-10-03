Madonna - True Blue (0081227973582) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
TRUE BLUE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
В наличии
Код товара: 99141
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227973582]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
TRUE BLUE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Papa Don't Preach, Open Your Heart, White Heat, Live To Tell, Where's The Party, True Blue, La Isla Bonita, Jimmy Jimmy, Love Makes The World Go Round
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Madonna - True Blue (0081227973582) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Papa Don't Preach
|A2
|Open Your Heart
|A3
|White Heat
|A4
|Live To Tell
|B1
|Where's The Party
|B2
|True Blue
|B3
|La Isla Bonita
|B4
|Jimmy Jimmy
|B5
|Love Makes The World Go Round
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227973582]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
TRUE BLUE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Papa Don't Preach, Open Your Heart, White Heat, Live To Tell, Where's The Party, True Blue, La Isla Bonita, Jimmy Jimmy, Love Makes The World Go Round
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Papa Don't Preach
|A2
|Open Your Heart
|A3
|White Heat
|A4
|Live To Tell
|B1
|Where's The Party
|B2
|True Blue
|B3
|La Isla Bonita
|B4
|Jimmy Jimmy
|B5
|Love Makes The World Go Round
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Madonna - True Blue (0081227973582) виниловая пластинка - купить по цене 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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