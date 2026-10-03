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Madonna - True Blue (0081227973582) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Madonna - True Blue (0081227973582) виниловая пластинка

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Madonna - True Blue (0081227973582) виниловая пластинка - фото 1
Madonna - True Blue (0081227973582) виниловая пластинка - фото 2
Madonna - True Blue (0081227973582) виниловая пластинка - фото 3
Madonna - True Blue (0081227973582) виниловая пластинка - фото 4
Madonna - True Blue (0081227973582) виниловая пластинка - фото 5
Madonna - True Blue (0081227973582) виниловая пластинка - фото 6
Madonna - True Blue (0081227973582) виниловая пластинка - фото 7
Madonna - True Blue (0081227973582) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
TRUE BLUE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Madonna - True Blue (0081227973582) виниловая пластинка - фото 1
  • Madonna - True Blue (0081227973582) виниловая пластинка - фото 2
  • Madonna - True Blue (0081227973582) виниловая пластинка - фото 3
  • Madonna - True Blue (0081227973582) виниловая пластинка - фото 4
  • Madonna - True Blue (0081227973582) виниловая пластинка - фото 5
  • Madonna - True Blue (0081227973582) виниловая пластинка - фото 6
  • Madonna - True Blue (0081227973582) виниловая пластинка - фото 7
  • Madonna - True Blue (0081227973582) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99141
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Madonna - True Blue (0081227973582) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MADONNA
filter_none Товар входит в коллекцию MADONNA

Коллекция MADONNA


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227973582]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
TRUE BLUE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Papa Don't Preach, Open Your Heart, White Heat, Live To Tell, Where's The Party, True Blue, La Isla Bonita, Jimmy Jimmy, Love Makes The World Go Round
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Madonna - True Blue (0081227973582) виниловая пластинка

Track List

A1Papa Don't Preach
A2Open Your Heart
A3White Heat
A4Live To Tell
B1Where's The Party
B2True Blue
B3La Isla Bonita
B4Jimmy Jimmy
B5Love Makes The World Go Round

Отзывы о товаре Madonna - True Blue (0081227973582) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227973582]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
TRUE BLUE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Papa Don't Preach, Open Your Heart, White Heat, Live To Tell, Where's The Party, True Blue, La Isla Bonita, Jimmy Jimmy, Love Makes The World Go Round
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Papa Don't Preach
A2Open Your Heart
A3White Heat
A4Live To Tell
B1Where's The Party
B2True Blue
B3La Isla Bonita
B4Jimmy Jimmy
B5Love Makes The World Go Round
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Madonna - True Blue (0081227973582) виниловая пластинка - купить по цене 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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