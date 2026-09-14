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Elvis Presley - Love Songs (Pink) (5060348583639) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Elvis Presley - Love Songs (Pink) (5060348583639) виниловая пластинка

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Elvis Presley - Love Songs (Pink) (5060348583639) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Love Songs
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elvis Presley - Love Songs (Pink) (5060348583639) - фото 1
  • Elvis Presley - Love Songs (Pink) (5060348583639) - фото 2
  • Elvis Presley - Love Songs (Pink) (5060348583639) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735080
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Характеристики

Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060348583639]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Love Songs
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Love me tender, Can t hein love, Are you lonesome tonight, Don t be cruel, Surrender, Blue moon, I love you because, Fever, Suspicion, She s not you, One night, The girl of my best friend, Love me, It s now or never, Have i told you lately that i love you?, Loving you
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Вес, г.
5

Описание товара Elvis Presley - Love Songs (Pink) (5060348583639) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку "Elvis Presley / Love Songs Pink Vinyl (LP)" - это уникальная возможность окунуться в мир культового исполнителя и насладиться его неподражаемым стилем и великолепным вокалом. Альбом "Love Songs" представляет собой сборник романтических и сердечных песен Элвиса Пресли, исполненных на нежно-розовом виниле. Этот альбом знакомит слушателей с более интимной и эмоциональной стороной творчества "Короля рок-н-ролла". Купить виниловую пластинку "Elvis Presley / Love Songs Pink Vinyl (LP)" позволит вам проникнуться магией его музыки и насладиться каждой нотой, каждым словом. Великолепный голос Элвиса, его страстные тембры и неповторимый стиль уносят вас в путешествие по миру любви и романтики. Не упустите возможность купить виниловую пластинку "Elvis Presley / Love Songs Pink Vinyl (LP)" и добавить эту рарitetную копию в свою коллекцию. Она станет настоящей находкой для фанатов "Короля рок-н-ролла" и ценителей высококачественного звука. Каждая песня на этом альбоме - это истинное произведение искусства, которое дарит радость и эмоции с каждым прослушиванием.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Elvis Presley - Love Songs (Pink) (5060348583639) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060348583639]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Love Songs
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Love me tender, Can t hein love, Are you lonesome tonight, Don t be cruel, Surrender, Blue moon, I love you because, Fever, Suspicion, She s not you, One night, The girl of my best friend, Love me, It s now or never, Have i told you lately that i love you?, Loving you
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Купить виниловую пластинку "Elvis Presley / Love Songs Pink Vinyl (LP)" - это уникальная возможность окунуться в мир культового исполнителя и насладиться его неподражаемым стилем и великолепным вокалом. Альбом "Love Songs" представляет собой сборник романтических и сердечных песен Элвиса Пресли, исполненных на нежно-розовом виниле. Этот альбом знакомит слушателей с более интимной и эмоциональной стороной творчества "Короля рок-н-ролла". Купить виниловую пластинку "Elvis Presley / Love Songs Pink Vinyl (LP)" позволит вам проникнуться магией его музыки и насладиться каждой нотой, каждым словом. Великолепный голос Элвиса, его страстные тембры и неповторимый стиль уносят вас в путешествие по миру любви и романтики. Не упустите возможность купить виниловую пластинку "Elvis Presley / Love Songs Pink Vinyl (LP)" и добавить эту рарitetную копию в свою коллекцию. Она станет настоящей находкой для фанатов "Короля рок-н-ролла" и ценителей высококачественного звука. Каждая песня на этом альбоме - это истинное произведение искусства, которое дарит радость и эмоции с каждым прослушиванием.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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