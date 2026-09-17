Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665740) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665740) виниловая пластинка
«The Wow! Signal» — предстоящий десятый студийный альбом английской рок-группы Muse, релиз которого запланирован летом 2026 года. Название отсылает к «Wow!»-сигналу — узкополосному радиосигналу, обнаруженному в 1977 году, который, как предполагалось, свидетельствует о существовании внеземного разума. Лимитированное издание на красном виниле Muse — это культурно искушенная группа, сочетающая в себе разные жанры и воплощающая тревоги каждой эпохи — технологии, власть, бунт и идентичность — в максималистский, готовый к стадионным выступлениям рок, который развивается со временем, оставаясь при этом безошибочно узнаваемым как Muse. Новый сингл "Be With You" знаменует собой новую эру Muse, основанную на электронных экспериментах и ??ненасытном любопытстве. "The Wow! Signal" олицетворяет мир космических тайн, экзистенциальной надежды и захватывающей возможности соединиться с чем-то гораздо большим, чем мы сами.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
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