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Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665740) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665740) виниловая пластинка

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Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665740) - фото 2
Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665740) - фото 3
Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665740) - фото 4
Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665740) - фото 5
Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665740) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
The Wow! Signal
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665740) - фото 1
  • Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665740) - фото 2
  • Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665740) - фото 3
  • Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665740) - фото 4
  • Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665740) - фото 5
  • Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665740) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748361
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665740) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5026854665740]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
The Wow! Signal
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Dark Forest, Nightshift Superstar, Shimmering Scars, Cryogen, Be With You, Hexagons, The Sickness In You & I, Unravelling, Hush, Space Debris
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665740) виниловая пластинка

«The Wow! Signal» — предстоящий десятый студийный альбом английской рок-группы Muse, релиз которого запланирован летом 2026 года. Название отсылает к «Wow!»-сигналу — узкополосному радиосигналу, обнаруженному в 1977 году, который, как предполагалось, свидетельствует о существовании внеземного разума. Лимитированное издание на красном виниле Muse — это культурно искушенная группа, сочетающая в себе разные жанры и воплощающая тревоги каждой эпохи — технологии, власть, бунт и идентичность — в максималистский, готовый к стадионным выступлениям рок, который развивается со временем, оставаясь при этом безошибочно узнаваемым как Muse. Новый сингл "Be With You" знаменует собой новую эру Muse, основанную на электронных экспериментах и ??ненасытном любопытстве. "The Wow! Signal" олицетворяет мир космических тайн, экзистенциальной надежды и захватывающей возможности соединиться с чем-то гораздо большим, чем мы сами.



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665740) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5026854665740]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
The Wow! Signal
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Dark Forest, Nightshift Superstar, Shimmering Scars, Cryogen, Be With You, Hexagons, The Sickness In You & I, Unravelling, Hush, Space Debris
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
«The Wow! Signal» — предстоящий десятый студийный альбом английской рок-группы Muse, релиз которого запланирован летом 2026 года. Название отсылает к «Wow!»-сигналу — узкополосному радиосигналу, обнаруженному в 1977 году, который, как предполагалось, свидетельствует о существовании внеземного разума. Лимитированное издание на красном виниле Muse — это культурно искушенная группа, сочетающая в себе разные жанры и воплощающая тревоги каждой эпохи — технологии, власть, бунт и идентичность — в максималистский, готовый к стадионным выступлениям рок, который развивается со временем, оставаясь при этом безошибочно узнаваемым как Muse. Новый сингл "Be With You" знаменует собой новую эру Muse, основанную на электронных экспериментах и ??ненасытном любопытстве. "The Wow! Signal" олицетворяет мир космических тайн, экзистенциальной надежды и захватывающей возможности соединиться с чем-то гораздо большим, чем мы сами.


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665740) виниловая пластинка - стоимость товара 3210 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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