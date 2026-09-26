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Weather Report, Weather Report (8719262006799) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Weather Report, Weather Report (8719262006799) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Weather Report, Weather Report (8719262006799) - фото 1
Виниловая пластинка Weather Report, Weather Report (8719262006799) - фото 2
Виниловая пластинка Weather Report, Weather Report (8719262006799) - фото 3
Виниловая пластинка Weather Report, Weather Report (8719262006799) - фото 4
Виниловая пластинка Weather Report, Weather Report (8719262006799) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Weather Report, Weather Report (8719262006799) - фото 1
  • Виниловая пластинка Weather Report, Weather Report (8719262006799) - фото 2
  • Виниловая пластинка Weather Report, Weather Report (8719262006799) - фото 3
  • Виниловая пластинка Weather Report, Weather Report (8719262006799) - фото 4
  • Виниловая пластинка Weather Report, Weather Report (8719262006799) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 300 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629928
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Weather Report, Weather Report (8719262006799) виниловая пластинка
4 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Weather Report, Weather Report (8719262006799) виниловая пластинка

Дебютный студийный альбом американской джаз-фьюжн группы Weather Report, выпущенный фирмой Columbia Records в мае 1971 года. Альбом считается одним из первых, наиболее важных и лучших в стиле джаз-фьюжн. Издание на 180-ти граммовом черном аудиофильском виниле. Коллектив Weather Report был основан Джо Зовинулом и Вайном Шортером, музыканты подружились еще в 1959 году, но Weather Report появился только в 1970. За эти годы почти все альбомы группы попали в Top 5 чарта лучших джазовых альбомов журнала Billboard, включая два диска (Heavy Weather и Mr. Gone), возглавивших этот хит-парад.

Отзывы о товаре Weather Report, Weather Report (8719262006799) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Дебютный студийный альбом американской джаз-фьюжн группы Weather Report, выпущенный фирмой Columbia Records в мае 1971 года. Альбом считается одним из первых, наиболее важных и лучших в стиле джаз-фьюжн. Издание на 180-ти граммовом черном аудиофильском виниле. Коллектив Weather Report был основан Джо Зовинулом и Вайном Шортером, музыканты подружились еще в 1959 году, но Weather Report появился только в 1970. За эти годы почти все альбомы группы попали в Top 5 чарта лучших джазовых альбомов журнала Billboard, включая два диска (Heavy Weather и Mr. Gone), возглавивших этот хит-парад.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Weather Report, Weather Report (8719262006799) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4300 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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