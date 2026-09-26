Weather Report, Weather Report (8719262006799) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 300 руб.
В наличии
Код товара: 629928
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 300 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Weather Report, Weather Report (8719262006799) виниловая пластинка
Дебютный студийный альбом американской джаз-фьюжн группы Weather Report, выпущенный фирмой Columbia Records в мае 1971 года. Альбом считается одним из первых, наиболее важных и лучших в стиле джаз-фьюжн. Издание на 180-ти граммовом черном аудиофильском виниле. Коллектив Weather Report был основан Джо Зовинулом и Вайном Шортером, музыканты подружились еще в 1959 году, но Weather Report появился только в 1970. За эти годы почти все альбомы группы попали в Top 5 чарта лучших джазовых альбомов журнала Billboard, включая два диска (Heavy Weather и Mr. Gone), возглавивших этот хит-парад.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Дебютный студийный альбом американской джаз-фьюжн группы Weather Report, выпущенный фирмой Columbia Records в мае 1971 года. Альбом считается одним из первых, наиболее важных и лучших в стиле джаз-фьюжн. Издание на 180-ти граммовом черном аудиофильском виниле. Коллектив Weather Report был основан Джо Зовинулом и Вайном Шортером, музыканты подружились еще в 1959 году, но Weather Report появился только в 1970. За эти годы почти все альбомы группы попали в Top 5 чарта лучших джазовых альбомов журнала Billboard, включая два диска (Heavy Weather и Mr. Gone), возглавивших этот хит-парад.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Weather Report, Weather Report (8719262006799) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4300 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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