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OST - Ghostbusters (Various Artists) (0889853281213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Ghostbusters (Various Artists) (0889853281213) виниловая пластинка

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Виниловая Пластинка Ost Ghostbusters
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 360 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99273
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Ghostbusters (Various Artists) (0889853281213) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция OST
filter_none Товар входит в коллекцию OST

Коллекция OST


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Ghostbusters (Various Artists) (0889853281213) виниловая пластинка

Track List

A1Walk The Moon (2) – Ghostbusters
A2G-Eazy, Jeremih – Saw It Coming
A3Elle King – Good Girls
A45 Seconds Of Summer – Girls Talk Boys
A5ZAYN (3) – Who
A6Pentatonix – Ghostbusters
A7Wolf Alice – Ghoster
B1Fall Out Boy, Missy Elliott – Ghostbusters (I'm Not Afraid)
B2Mark Ronson, Passion Pit, A$AP Ferg – Get Ghost
B3DMX – Party Up (Up In Here)
B4DeBarge – Rhythm Of The Night
B5Muddy Magnolias – American Woman
B6Beasts Of Mayhem – Want Some More
B7Ray Parker Jr. – Ghostbusters

Отзывы о товаре OST - Ghostbusters (Various Artists) (0889853281213) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Walk The Moon (2) – Ghostbusters
A2G-Eazy, Jeremih – Saw It Coming
A3Elle King – Good Girls
A45 Seconds Of Summer – Girls Talk Boys
A5ZAYN (3) – Who
A6Pentatonix – Ghostbusters
A7Wolf Alice – Ghoster
B1Fall Out Boy, Missy Elliott – Ghostbusters (I'm Not Afraid)
B2Mark Ronson, Passion Pit, A$AP Ferg – Get Ghost
B3DMX – Party Up (Up In Here)
B4DeBarge – Rhythm Of The Night
B5Muddy Magnolias – American Woman
B6Beasts Of Mayhem – Want Some More
B7Ray Parker Jr. – Ghostbusters
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Ghostbusters (Various Artists) (0889853281213) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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