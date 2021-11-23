Top.Mail.Ru
OST - Dirty Dancing (Various Artists) (0888751210110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

OST - Dirty Dancing (Various Artists) (0888751210110) виниловая пластинка

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
OST - Dirty Dancing (Various Artists) (0888751210110) виниловая пластинка - фото 1
OST - Dirty Dancing (Various Artists) (0888751210110) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
DIRTY DANCING
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Dirty Dancing (Various Artists) (0888751210110) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Dirty Dancing (Various Artists) (0888751210110) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 143574
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Dirty Dancing (Various Artists) (0888751210110) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция OST
filter_none Товар входит в коллекцию OST

Коллекция OST


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751210110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
DIRTY DANCING
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
(I've Had) The Time Of My Life - Medley, Bill & Jennifer Warnes, Be My Baby - Ronettes, The, She's Like The Wind - Swayze, Patrick, Feat. Wendy Fraser, Hungry Eyes - Carmen, Eric, Stay - Williams, Maurice & The Zodiacs, Yes - Clayton, Merry, You Don't Own Me - Blow Monkeys, The, Hey Baby - Channel, Bruce, Overload - Zappacosta, Love Is Strange - Mickey & Sylvia, Where Are You Tonight? - Johnston, Tom, In The Still Of The Night - Five Satins, The
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Dirty Dancing (Various Artists) (0888751210110) виниловая пластинка

Track List

A1Bill Medley, Jennifer Warners – (I've Had) The Time Of My Life
A2The Ronettes – Be My Baby
A3Patrick Swayze – She's Like The Wind
A4Eric Carmen – Hungry Eyes
A5Maurice Williams & The Zodiacs – Stay
A6Merry Clayton – Yes
B1The Blow Monkeys – You Don't Own Me
B2Bruce Channel – Hey Baby
B3Zappacosta – Overload
B4Mickey & Sylvia – Love Is Strange
B5Tom Johnston – Where Are You Tonight
B6The Five Satins – In The Still Of The Night



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Dirty Dancing (Various Artists) (0888751210110) виниловая пластинка

23.11.2021
Рустем

Достоинства:
Легендарный саундтрек проданный огромными тиражами и содержит сборник крупных хитов. Как и фильм, пластинка слушается с удовольствием. Это хорошее свежее переиздание, кто любит новенькие пластинки и цена на неё вкусная.

Недостатки:
Внутри просто оформление, хотелось бы интересных вкладышей с кадрами фильма.

Комментарий:
Цена/качество супер



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751210110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
DIRTY DANCING
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
(I've Had) The Time Of My Life - Medley, Bill & Jennifer Warnes, Be My Baby - Ronettes, The, She's Like The Wind - Swayze, Patrick, Feat. Wendy Fraser, Hungry Eyes - Carmen, Eric, Stay - Williams, Maurice & The Zodiacs, Yes - Clayton, Merry, You Don't Own Me - Blow Monkeys, The, Hey Baby - Channel, Bruce, Overload - Zappacosta, Love Is Strange - Mickey & Sylvia, Where Are You Tonight? - Johnston, Tom, In The Still Of The Night - Five Satins, The
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Bill Medley, Jennifer Warners – (I've Had) The Time Of My Life
A2The Ronettes – Be My Baby
A3Patrick Swayze – She's Like The Wind
A4Eric Carmen – Hungry Eyes
A5Maurice Williams & The Zodiacs – Stay
A6Merry Clayton – Yes
B1The Blow Monkeys – You Don't Own Me
B2Bruce Channel – Hey Baby
B3Zappacosta – Overload
B4Mickey & Sylvia – Love Is Strange
B5Tom Johnston – Where Are You Tonight
B6The Five Satins – In The Still Of The Night


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы
23.11.2021
Рустем

Достоинства:
Легендарный саундтрек проданный огромными тиражами и содержит сборник крупных хитов. Как и фильм, пластинка слушается с удовольствием. Это хорошее свежее переиздание, кто любит новенькие пластинки и цена на неё вкусная.

Недостатки:
Внутри просто оформление, хотелось бы интересных вкладышей с кадрами фильма.

Комментарий:
Цена/качество супер


OST - Dirty Dancing (Various Artists) (0888751210110) виниловая пластинка - купить по цене 4090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...