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Miush Shkirman - Hush-Hush (4603749282001) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miush Shkirman - Hush-Hush (4603749282001) виниловая пластинка

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Miush Shkirman - Hush-Hush (4603749282001) виниловая пластинка - фото 1
Miush Shkirman - Hush-Hush (4603749282001) виниловая пластинка - фото 2
Miush Shkirman - Hush-Hush (4603749282001) виниловая пластинка - фото 3
Miush Shkirman - Hush-Hush (4603749282001) виниловая пластинка - фото 4
Miush Shkirman - Hush-Hush (4603749282001) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Miush Shkirman
Альбом (сингл)
Hush-Hush
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Этническая музыка. Фолк
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Miush Shkirman - Hush-Hush (4603749282001) виниловая пластинка - фото 1
  • Miush Shkirman - Hush-Hush (4603749282001) виниловая пластинка - фото 2
  • Miush Shkirman - Hush-Hush (4603749282001) виниловая пластинка - фото 3
  • Miush Shkirman - Hush-Hush (4603749282001) виниловая пластинка - фото 4
  • Miush Shkirman - Hush-Hush (4603749282001) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698724
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Miush Shkirman - Hush-Hush (4603749282001) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Драгоценность
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Драгоценность
Barcode
[4603749282001]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Miush Shkirman
Альбом (сингл)
Hush-Hush
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Intro, Saga of Malica, Galla, Panghiella Dance, Apricot Angelika Markova), Angelika Markova), Mayrik Em, Angelika Markova), Padre
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miush Shkirman - Hush-Hush (4603749282001) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Miush Shkirman / Hush hush (lp, limited, numbered) представляет собой уникальный музыкальный проект, в котором необычные звуковые текстуры переплетаются с глубокими эмоциями и атмосферой. Этот ограниченный тираж с индивидуальной нумерацией станет не только украшением вашей коллекции, но и позволит вам окунуться в мир оригинального звучания и креативного подхода к музыкальному искусству. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться магией этого альбома, который оставит неизгладимое впечатление.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Miush Shkirman - Hush-Hush (4603749282001) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Драгоценность
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Драгоценность
Barcode
[4603749282001]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Miush Shkirman
Альбом (сингл)
Hush-Hush
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Intro, Saga of Malica, Galla, Panghiella Dance, Apricot Angelika Markova), Angelika Markova), Mayrik Em, Angelika Markova), Padre
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Виниловая пластинка Miush Shkirman / Hush hush (lp, limited, numbered) представляет собой уникальный музыкальный проект, в котором необычные звуковые текстуры переплетаются с глубокими эмоциями и атмосферой. Этот ограниченный тираж с индивидуальной нумерацией станет не только украшением вашей коллекции, но и позволит вам окунуться в мир оригинального звучания и креативного подхода к музыкальному искусству. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться магией этого альбома, который оставит неизгладимое впечатление.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Miush Shkirman - Hush-Hush (4603749282001) виниловая пластинка - по цене 2810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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