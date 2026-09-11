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OST - Top Gun (Various Artists) (0888751209718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Top Gun (Various Artists) (0888751209718) виниловая пластинка

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OST - Top Gun (Various Artists) (0888751209718) виниловая пластинка - фото 1
OST - Top Gun (Various Artists) (0888751209718) виниловая пластинка - фото 2
OST - Top Gun (Various Artists) (0888751209718) виниловая пластинка - фото 3
OST - Top Gun (Various Artists) (0888751209718) виниловая пластинка - фото 4
OST - Top Gun (Various Artists) (0888751209718) виниловая пластинка - фото 5
OST - Top Gun (Various Artists) (0888751209718) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Top Gun (Various Artists) (0888751209718) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Top Gun (Various Artists) (0888751209718) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Top Gun (Various Artists) (0888751209718) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Top Gun (Various Artists) (0888751209718) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Top Gun (Various Artists) (0888751209718) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Top Gun (Various Artists) (0888751209718) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99281
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Коллекция OST
filter_none Товар входит в коллекцию OST

Коллекция OST


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Top Gun (Various Artists) (0888751209718) виниловая пластинка

Track List

A1Kenny Loggins – Danger Zone3:35
A2Cheap Trick – Mighty Wings3:50
A3Kenny Loggins – Playing With The Boys3:57
A4Teena Marie – Lead Me On3:45
A5Berlin – Take My Breath Away (Love Theme From "Top Gun")4:11
B1Miami Sound Machine – Hot Summer Nights3:34
B2Loverboy – Heaven In Your Eyes4:03
B3Larry Greene – Through The Fire3:37
B4Marietta – Destination Unknown3:46
B5Harold Faltermeyer, Steve Stevens – Top Gun Anthem4:02

Отзывы о товаре OST - Top Gun (Various Artists) (0888751209718) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Kenny Loggins – Danger Zone3:35
A2Cheap Trick – Mighty Wings3:50
A3Kenny Loggins – Playing With The Boys3:57
A4Teena Marie – Lead Me On3:45
A5Berlin – Take My Breath Away (Love Theme From "Top Gun")4:11
B1Miami Sound Machine – Hot Summer Nights3:34
B2Loverboy – Heaven In Your Eyes4:03
B3Larry Greene – Through The Fire3:37
B4Marietta – Destination Unknown3:46
B5Harold Faltermeyer, Steve Stevens – Top Gun Anthem4:02
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Отзывы


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