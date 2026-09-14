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Chris Rea - The Christmas Album (5021732863621) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chris Rea - The Christmas Album (5021732863621) виниловая пластинка

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Chris Rea - The Christmas Album (5021732863621) виниловая пластинка - фото 1
Chris Rea - The Christmas Album (5021732863621) виниловая пластинка - фото 2
Chris Rea - The Christmas Album (5021732863621) виниловая пластинка - фото 3
Chris Rea - The Christmas Album (5021732863621) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chris Rea
Альбом (сингл)
The Christmas Album
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chris Rea - The Christmas Album (5021732863621) виниловая пластинка - фото 1
  • Chris Rea - The Christmas Album (5021732863621) виниловая пластинка - фото 2
  • Chris Rea - The Christmas Album (5021732863621) виниловая пластинка - фото 3
  • Chris Rea - The Christmas Album (5021732863621) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728145
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Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732863621]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chris Rea
Альбом (сингл)
The Christmas Album
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Driving Home For Christmas, Footsteps In The Snow, Joys Of Christmas, Smile, Winter Song, Footprints In The Snow, Rudolph's Rotor Arm, Driving Home For Christmas (1986 Version)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chris Rea - The Christmas Album (5021732863621) виниловая пластинка

У Криса Ри один из самых узнаваемых голосов в рок-музыке, и с момента выхода песни "Driving Home For Christmas" в 1988 году он стал таким же синонимом Рождества, как падуб, омела и индейка!. «Рождественский альбом» — первый альбом Ри, выпущенный к Рождеству, в который вошли восемь композиций из всего его творчества, идеально подходящих для этого созерцательного времени. Песня "Driving Home For Christmas" естественно открывает "Рождественский альбом", но он также завершается оригинальной версией, о которой многие могут не знать! Оригинальная версия 1986 года была на обратной стороне сингла "Hello Friend", но Ри решил перезаписать песню и выпустить её в 1988 году вместе с некоторыми другими своими ранними песнями для своего альбома "New Light Through Old Windows". Первоначально песня имела умеренный успех, но со временем она стала неотъемлемой частью рождественских радиопередач, сборников, фильмов и плейлистов, доминирующих в декабре, и с 2007 года ежегодно входит в британский Топ-40!



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Chris Rea - The Christmas Album (5021732863621) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732863621]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chris Rea
Альбом (сингл)
The Christmas Album
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Driving Home For Christmas, Footsteps In The Snow, Joys Of Christmas, Smile, Winter Song, Footprints In The Snow, Rudolph's Rotor Arm, Driving Home For Christmas (1986 Version)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Описание
У Криса Ри один из самых узнаваемых голосов в рок-музыке, и с момента выхода песни "Driving Home For Christmas" в 1988 году он стал таким же синонимом Рождества, как падуб, омела и индейка!. «Рождественский альбом» — первый альбом Ри, выпущенный к Рождеству, в который вошли восемь композиций из всего его творчества, идеально подходящих для этого созерцательного времени. Песня "Driving Home For Christmas" естественно открывает "Рождественский альбом", но он также завершается оригинальной версией, о которой многие могут не знать! Оригинальная версия 1986 года была на обратной стороне сингла "Hello Friend", но Ри решил перезаписать песню и выпустить её в 1988 году вместе с некоторыми другими своими ранними песнями для своего альбома "New Light Through Old Windows". Первоначально песня имела умеренный успех, но со временем она стала неотъемлемой частью рождественских радиопередач, сборников, фильмов и плейлистов, доминирующих в декабре, и с 2007 года ежегодно входит в британский Топ-40!


Теги товара: Поп-музыка
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Отзывы


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