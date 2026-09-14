Chris Rea - The Christmas Album (5021732863621) виниловая пластинка
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Описание товара Chris Rea - The Christmas Album (5021732863621) виниловая пластинка
У Криса Ри один из самых узнаваемых голосов в рок-музыке, и с момента выхода песни "Driving Home For Christmas" в 1988 году он стал таким же синонимом Рождества, как падуб, омела и индейка!. «Рождественский альбом» — первый альбом Ри, выпущенный к Рождеству, в который вошли восемь композиций из всего его творчества, идеально подходящих для этого созерцательного времени. Песня "Driving Home For Christmas" естественно открывает "Рождественский альбом", но он также завершается оригинальной версией, о которой многие могут не знать! Оригинальная версия 1986 года была на обратной стороне сингла "Hello Friend", но Ри решил перезаписать песню и выпустить её в 1988 году вместе с некоторыми другими своими ранними песнями для своего альбома "New Light Through Old Windows". Первоначально песня имела умеренный успех, но со временем она стала неотъемлемой частью рождественских радиопередач, сборников, фильмов и плейлистов, доминирующих в декабре, и с 2007 года ежегодно входит в британский Топ-40!
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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