Top.Mail.Ru
Def Leppard - Live In Oxford (Rsd Lim.Ed.) (2Lp) (0602435301716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Def Leppard - Live In Oxford (Rsd Lim.Ed.) (2Lp) (0602435301716) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Def Leppard - Live In Oxford (Rsd Lim.Ed.) (2Lp) (0602435301716) виниловая пластинка - фото 1
Def Leppard - Live In Oxford (Rsd Lim.Ed.) (2Lp) (0602435301716) виниловая пластинка - фото 2
Def Leppard - Live In Oxford (Rsd Lim.Ed.) (2Lp) (0602435301716) виниловая пластинка - фото 3
Def Leppard - Live In Oxford (Rsd Lim.Ed.) (2Lp) (0602435301716) виниловая пластинка - фото 4
Def Leppard - Live In Oxford (Rsd Lim.Ed.) (2Lp) (0602435301716) виниловая пластинка - фото 5
Def Leppard - Live In Oxford (Rsd Lim.Ed.) (2Lp) (0602435301716) виниловая пластинка - фото 6
Def Leppard - Live In Oxford (Rsd Lim.Ed.) (2Lp) (0602435301716) виниловая пластинка - фото 7
Def Leppard - Live In Oxford (Rsd Lim.Ed.) (2Lp) (0602435301716) виниловая пластинка - фото 8
Def Leppard - Live In Oxford (Rsd Lim.Ed.) (2Lp) (0602435301716) виниловая пластинка - фото 9
Def Leppard - Live In Oxford (Rsd Lim.Ed.) (2Lp) (0602435301716) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
Live In Oxford
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Def Leppard - Live In Oxford (Rsd Lim.Ed.) (2Lp) (0602435301716) виниловая пластинка - фото 1
  • Def Leppard - Live In Oxford (Rsd Lim.Ed.) (2Lp) (0602435301716) виниловая пластинка - фото 2
  • Def Leppard - Live In Oxford (Rsd Lim.Ed.) (2Lp) (0602435301716) виниловая пластинка - фото 3
  • Def Leppard - Live In Oxford (Rsd Lim.Ed.) (2Lp) (0602435301716) виниловая пластинка - фото 4
  • Def Leppard - Live In Oxford (Rsd Lim.Ed.) (2Lp) (0602435301716) виниловая пластинка - фото 5
  • Def Leppard - Live In Oxford (Rsd Lim.Ed.) (2Lp) (0602435301716) виниловая пластинка - фото 6
  • Def Leppard - Live In Oxford (Rsd Lim.Ed.) (2Lp) (0602435301716) виниловая пластинка - фото 7
  • Def Leppard - Live In Oxford (Rsd Lim.Ed.) (2Lp) (0602435301716) виниловая пластинка - фото 8
  • Def Leppard - Live In Oxford (Rsd Lim.Ed.) (2Lp) (0602435301716) виниловая пластинка - фото 9
  • Def Leppard - Live In Oxford (Rsd Lim.Ed.) (2Lp) (0602435301716) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729543
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Def Leppard - Live In Oxford (Rsd Lim.Ed.) (2Lp) (0602435301716) виниловая пластинка
4 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602435301716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
Live In Oxford
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
When The Walls Came Tumbling Down, It Could Be You, Rock Brigade, Satellite, Medicine Man, Answer To The Master, When The Rain Falls, Sorrow Is A Woman, Good Morning Freedom, It Don't Matter, Overture, Lady Strange, Getcha Rocks Off, Hello America, Wasted, Ride Into The Sun
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Def Leppard - Live In Oxford (Rsd Lim.Ed.) (2Lp) (0602435301716) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: When The Walls Came Tumbling Down, It Could Be You, Rock Brigade, Satellite, Medicine Man, Answer To The Master, When The Rain Falls, Sorrow Is A Woman, Good Morning Freedom, It Don't Matter, Overture, Lady Strange, Getcha Rocks Off, Hello America, Wasted, Ride Into The Sun

Отзывы о товаре Def Leppard - Live In Oxford (Rsd Lim.Ed.) (2Lp) (0602435301716) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602435301716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
Live In Oxford
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
When The Walls Came Tumbling Down, It Could Be You, Rock Brigade, Satellite, Medicine Man, Answer To The Master, When The Rain Falls, Sorrow Is A Woman, Good Morning Freedom, It Don't Matter, Overture, Lady Strange, Getcha Rocks Off, Hello America, Wasted, Ride Into The Sun
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: When The Walls Came Tumbling Down, It Could Be You, Rock Brigade, Satellite, Medicine Man, Answer To The Master, When The Rain Falls, Sorrow Is A Woman, Good Morning Freedom, It Don't Matter, Overture, Lady Strange, Getcha Rocks Off, Hello America, Wasted, Ride Into The Sun
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Def Leppard - Live In Oxford (Rsd Lim.Ed.) (2Lp) (0602435301716) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4160 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...