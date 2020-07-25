Rage Against The Machine - Rage Against The Machine (0888751117518) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.06.1905
Исполнитель
Rage Against The Machine
Альбом (сингл)
RAGE AGAINST THE MACHINE
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
В наличии
Код товара: 99366
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2 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751117518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.06.1905
Исполнитель
Rage Against The Machine
Альбом (сингл)
RAGE AGAINST THE MACHINE
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Bombtrack, Killing In The Name, Take The Power Back, Settle For Nothing, Bullet In The Head, Know Your Enemy, Wake Up, Fistful Of Steel, Township Rebellion, Freedom
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rage Against The Machine - Rage Against The Machine (0888751117518) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Bombtrack
|4:04
|A2
|Killing In The Name
|5:13
|A3
|Take The Power Back
|5:36
|A4
|Settle For Nothing
|4:47
|A5
|Bullet In The Head
|4:46
|B1
|Know Your Enemy
|4:54
|B2
|Wake Up
|6:04
|B3
|Fistful Of Steel
|5:30
|B4
|Township Rebellion
|5:24
|B5
|Freedom
|6:06
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751117518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.06.1905
Исполнитель
Rage Against The Machine
Альбом (сингл)
RAGE AGAINST THE MACHINE
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Bombtrack, Killing In The Name, Take The Power Back, Settle For Nothing, Bullet In The Head, Know Your Enemy, Wake Up, Fistful Of Steel, Township Rebellion, Freedom
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Bombtrack
|4:04
|A2
|Killing In The Name
|5:13
|A3
|Take The Power Back
|5:36
|A4
|Settle For Nothing
|4:47
|A5
|Bullet In The Head
|4:46
|B1
|Know Your Enemy
|4:54
|B2
|Wake Up
|6:04
|B3
|Fistful Of Steel
|5:30
|B4
|Township Rebellion
|5:24
|B5
|Freedom
|6:06
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Оформление звук.
Недостатки:
Не нашёл.
Комментарий:
Отличное переиздание ставшего уже классическим альбома Rage against the machine. Классно оформленный конверт из фактурной матовой бумаги и конечно же хороший звук.
Rage Against The Machine - Rage Against The Machine (0888751117518) виниловая пластинка - стоимость товара 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Rage Against The Machine - Rage Against The Machine (0888751117518) виниловая пластинка
Достоинства:
Оформление звук.
Недостатки:
Не нашёл.
Комментарий:
Отличное переиздание ставшего уже классическим альбома Rage against the machine. Классно оформленный конверт из фактурной матовой бумаги и конечно же хороший звук.