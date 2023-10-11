Boney M - Nightflight To Venus (0889854092511) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб.
В наличии
Код товара: 142582
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 160 руб.
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Коллекция Boney M.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Boney M - Nightflight To Venus (0889854092511) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Nightflight To Venus
|5:15
|A2
|Rasputin
|5:10
|A3
|Painter Man
|3:45
|A4
|He Was A Steppenwolf
|6:13
|A5
|King Of The Road
|3:26
|B1
|Rivers Of Babylon
|5:00
|B2
|Voodoonight
|4:20
|B3
|Brown Girl In The Ring
|4:00
|B4
|Never Change Lovers In The Middle Of The Night
|5:12
|B5
|Heart Of Gold
|4:05
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Nightflight To Venus
|5:15
|A2
|Rasputin
|5:10
|A3
|Painter Man
|3:45
|A4
|He Was A Steppenwolf
|6:13
|A5
|King Of The Road
|3:26
|B1
|Rivers Of Babylon
|5:00
|B2
|Voodoonight
|4:20
|B3
|Brown Girl In The Ring
|4:00
|B4
|Never Change Lovers In The Middle Of The Night
|5:12
|B5
|Heart Of Gold
|4:05
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Приятное издание.
Качество на хорошем уровне.
Звук хороший.
Недостатки:
нет
Достоинства:
Качественно изготовленный диск, хоть и не идеальный, но довольно ровный. Отсутствуют щелчки и прочий посторонний шум. Качественная запись далёкого 1978 года. Мелодичная музыка в прекрасном исполнении. Плотный картонный внешний конверт с качественной полиграфией.
Недостатки:
Бумажный внутренний конверт, полиэтиленовый отсутствует.
Комментарий:
Второй диск Boney M после купленного ранее в Котофото Boney M & friends. Скромно оформленный, не "тяжёлый" (140г), но и цена у него невысокая. Хорошая покупка для поклонников Boney M. Правда, Boney M & friends мне понравился больше, т.к. состоит только из "хитов" (но не всех, конечно).
Достоинства:
Приемлемая цена на данный альбом и быстрая бесплатная доставка)
Комментарий:
Приемлемая цена,отличная запись от Sony Music,заказываю Бони М дальше)
Купить Boney M - Nightflight To Venus (0889854092511) виниловая пластинка - по цене 4160 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Boney M - Nightflight To Venus (0889854092511) виниловая пластинка
Достоинства:
Приятное издание.
Качество на хорошем уровне.
Звук хороший.
Недостатки:
нет
Достоинства:
Качественно изготовленный диск, хоть и не идеальный, но довольно ровный. Отсутствуют щелчки и прочий посторонний шум. Качественная запись далёкого 1978 года. Мелодичная музыка в прекрасном исполнении. Плотный картонный внешний конверт с качественной полиграфией.
Недостатки:
Бумажный внутренний конверт, полиэтиленовый отсутствует.
Комментарий:
Второй диск Boney M после купленного ранее в Котофото Boney M & friends. Скромно оформленный, не "тяжёлый" (140г), но и цена у него невысокая. Хорошая покупка для поклонников Boney M. Правда, Boney M & friends мне понравился больше, т.к. состоит только из "хитов" (но не всех, конечно).
Достоинства:
Приемлемая цена на данный альбом и быстрая бесплатная доставка)
Комментарий:
Приемлемая цена,отличная запись от Sony Music,заказываю Бони М дальше)