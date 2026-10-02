Boney M. - 10.000 Lightyears (0889854092115) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Boney M
Альбом (сингл)
10.000 LIGHTYEARS
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 152838
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2 920 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854092115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Boney M
Альбом (сингл)
10.000 LIGHTYEARS
Жанр
Диско
Трек-лист
Exodus (Noah's Ark 2001), Wild Planet, Future World, Where Did You Go, 10.000 Lightyears, I Feel Good, Somewhere In The World, Bel Ami, Living Like A Moviestar, Dizzy, The Alibama, Jimmy, Barbarella Fortuneteller
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Boney M. - 10.000 Lightyears (0889854092115) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Exodus (Noah's Ark 2001)
|5:17
|A2
|Wild Planet
|4:04
|A3
|Future World
|3:48
|A4
|Where Did You Go
|4:04
|A5
|10.000 Lightyears
|4:29
|A6
|I Feel Good
|3:05
|B1
|Somewhere In The World
|4:34
|B2
|Bel Ami
|3:08
|B3
|Living Like A Moviestar
|3:09
|B4
|Dizzy
|3:26
|B5
|The Alibama
|3:10
|B6
|Jimmy
|2:59
|B7
|Barbarella Fortuneteller
|2:53
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854092115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Boney M
Альбом (сингл)
10.000 LIGHTYEARS
Жанр
Диско
Трек-лист
Exodus (Noah's Ark 2001), Wild Planet, Future World, Where Did You Go, 10.000 Lightyears, I Feel Good, Somewhere In The World, Bel Ami, Living Like A Moviestar, Dizzy, The Alibama, Jimmy, Barbarella Fortuneteller
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Exodus (Noah's Ark 2001)
|5:17
|A2
|Wild Planet
|4:04
|A3
|Future World
|3:48
|A4
|Where Did You Go
|4:04
|A5
|10.000 Lightyears
|4:29
|A6
|I Feel Good
|3:05
|B1
|Somewhere In The World
|4:34
|B2
|Bel Ami
|3:08
|B3
|Living Like A Moviestar
|3:09
|B4
|Dizzy
|3:26
|B5
|The Alibama
|3:10
|B6
|Jimmy
|2:59
|B7
|Barbarella Fortuneteller
|2:53
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Boney M. - 10.000 Lightyears (0889854092115) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2920 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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