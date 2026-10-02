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Boney M. - 10.000 Lightyears (0889854092115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Boney M. - 10.000 Lightyears (0889854092115) виниловая пластинка

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Boney M. - 10.000 Lightyears (0889854092115) виниловая пластинка - фото 1
Boney M. - 10.000 Lightyears (0889854092115) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Boney M
Альбом (сингл)
10.000 LIGHTYEARS
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Boney M. - 10.000 Lightyears (0889854092115) виниловая пластинка - фото 1
  • Boney M. - 10.000 Lightyears (0889854092115) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 152838
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Boney M. - 10.000 Lightyears (0889854092115) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Boney M.
filter_none Товар входит в коллекцию Boney M.

Коллекция Boney M.


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854092115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Boney M
Альбом (сингл)
10.000 LIGHTYEARS
Жанр
Диско
Трек-лист
Exodus (Noah's Ark 2001), Wild Planet, Future World, Where Did You Go, 10.000 Lightyears, I Feel Good, Somewhere In The World, Bel Ami, Living Like A Moviestar, Dizzy, The Alibama, Jimmy, Barbarella Fortuneteller
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Boney M. - 10.000 Lightyears (0889854092115) виниловая пластинка

Track List

A1Exodus (Noah's Ark 2001)5:17
A2Wild Planet4:04
A3Future World3:48
A4Where Did You Go4:04
A510.000 Lightyears4:29
A6I Feel Good3:05
B1Somewhere In The World4:34
B2Bel Ami3:08
B3Living Like A Moviestar3:09
B4Dizzy3:26
B5The Alibama3:10
B6Jimmy2:59
B7Barbarella Fortuneteller2:53

Отзывы о товаре Boney M. - 10.000 Lightyears (0889854092115) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854092115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Boney M
Альбом (сингл)
10.000 LIGHTYEARS
Жанр
Диско
Трек-лист
Exodus (Noah's Ark 2001), Wild Planet, Future World, Where Did You Go, 10.000 Lightyears, I Feel Good, Somewhere In The World, Bel Ami, Living Like A Moviestar, Dizzy, The Alibama, Jimmy, Barbarella Fortuneteller
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Exodus (Noah's Ark 2001)5:17
A2Wild Planet4:04
A3Future World3:48
A4Where Did You Go4:04
A510.000 Lightyears4:29
A6I Feel Good3:05
B1Somewhere In The World4:34
B2Bel Ami3:08
B3Living Like A Moviestar3:09
B4Dizzy3:26
B5The Alibama3:10
B6Jimmy2:59
B7Barbarella Fortuneteller2:53
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Boney M. - 10.000 Lightyears (0889854092115) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2920 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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