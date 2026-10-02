Boney M. - Take The Heat Off Me (0888750810915) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Boney M
Альбом (сингл)
TAKE THE HEAT OFF ME
Жанр
Ретро
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
В наличии
Код товара: 141257
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3 270 руб.
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Коллекция Boney M.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888750810915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Boney M
Альбом (сингл)
TAKE THE HEAT OFF ME
Жанр
Ретро
Трек-лист
Daddy Cool, Take the Heat off Me, Sunny, Baby Do You Wanna Bump, No Woman No Cry, Fever, Got a Man on My Mind, Lovin' or Leavin', , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Boney M. - Take The Heat Off Me (0888750810915) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Daddy Cool
|3:27
|A2
|Take The Heat Off Me
|4:46
|A3
|Sunny
|4:00
|A4
|Baby Do You Wanna Bump
|6:53
|B1
|No Woman No Cry
|5:00
|B2
|Fever
|4:01
|B3
|Got A Man On My Mind
|3:24
|B4
|Lovin' Or Leavin'
|4:30
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888750810915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Boney M
Альбом (сингл)
TAKE THE HEAT OFF ME
Жанр
Ретро
Трек-лист
Daddy Cool, Take the Heat off Me, Sunny, Baby Do You Wanna Bump, No Woman No Cry, Fever, Got a Man on My Mind, Lovin' or Leavin', , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Daddy Cool
|3:27
|A2
|Take The Heat Off Me
|4:46
|A3
|Sunny
|4:00
|A4
|Baby Do You Wanna Bump
|6:53
|B1
|No Woman No Cry
|5:00
|B2
|Fever
|4:01
|B3
|Got A Man On My Mind
|3:24
|B4
|Lovin' Or Leavin'
|4:30
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Boney M. - Take The Heat Off Me (0888750810915) виниловая пластинка - стоимость товара 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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