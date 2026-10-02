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Boney M. - Take The Heat Off Me (0888750810915) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Boney M. - Take The Heat Off Me (0888750810915) виниловая пластинка

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Boney M. - Take The Heat Off Me (0888750810915) виниловая пластинка - фото 1
Boney M. - Take The Heat Off Me (0888750810915) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Boney M
Альбом (сингл)
TAKE THE HEAT OFF ME
Жанр
Ретро
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Boney M. - Take The Heat Off Me (0888750810915) виниловая пластинка - фото 1
  • Boney M. - Take The Heat Off Me (0888750810915) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 141257
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Boney M. - Take The Heat Off Me (0888750810915) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Boney M.
filter_none Товар входит в коллекцию Boney M.

Коллекция Boney M.


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888750810915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Boney M
Альбом (сингл)
TAKE THE HEAT OFF ME
Жанр
Ретро
Трек-лист
Daddy Cool, Take the Heat off Me, Sunny, Baby Do You Wanna Bump, No Woman No Cry, Fever, Got a Man on My Mind, Lovin' or Leavin', , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Boney M. - Take The Heat Off Me (0888750810915) виниловая пластинка

Track List

A1Daddy Cool3:27
A2Take The Heat Off Me4:46
A3Sunny4:00
A4Baby Do You Wanna Bump6:53
B1No Woman No Cry5:00
B2Fever4:01
B3Got A Man On My Mind3:24
B4Lovin' Or Leavin'4:30

Отзывы о товаре Boney M. - Take The Heat Off Me (0888750810915) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888750810915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Boney M
Альбом (сингл)
TAKE THE HEAT OFF ME
Жанр
Ретро
Трек-лист
Daddy Cool, Take the Heat off Me, Sunny, Baby Do You Wanna Bump, No Woman No Cry, Fever, Got a Man on My Mind, Lovin' or Leavin', , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Daddy Cool3:27
A2Take The Heat Off Me4:46
A3Sunny4:00
A4Baby Do You Wanna Bump6:53
B1No Woman No Cry5:00
B2Fever4:01
B3Got A Man On My Mind3:24
B4Lovin' Or Leavin'4:30
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Boney M. - Take The Heat Off Me (0888750810915) виниловая пластинка - стоимость товара 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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