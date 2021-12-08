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Boney M - Oceans Of Fantasy (0889854092412) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Boney M - Oceans Of Fantasy (0889854092412) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Boney M - Oceans Of Fantasy (0889854092412) виниловая пластинка - фото 1
Boney M - Oceans Of Fantasy (0889854092412) виниловая пластинка - фото 2
Boney M - Oceans Of Fantasy (0889854092412) виниловая пластинка - фото 3
Boney M - Oceans Of Fantasy (0889854092412) виниловая пластинка - фото 4
Boney M - Oceans Of Fantasy (0889854092412) виниловая пластинка - фото 5
Boney M - Oceans Of Fantasy (0889854092412) виниловая пластинка - фото 6
Boney M - Oceans Of Fantasy (0889854092412) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Boney M
Альбом (сингл)
OCEANS OF FANTASY
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Boney M - Oceans Of Fantasy (0889854092412) виниловая пластинка - фото 1
  • Boney M - Oceans Of Fantasy (0889854092412) виниловая пластинка - фото 2
  • Boney M - Oceans Of Fantasy (0889854092412) виниловая пластинка - фото 3
  • Boney M - Oceans Of Fantasy (0889854092412) виниловая пластинка - фото 4
  • Boney M - Oceans Of Fantasy (0889854092412) виниловая пластинка - фото 5
  • Boney M - Oceans Of Fantasy (0889854092412) виниловая пластинка - фото 6
  • Boney M - Oceans Of Fantasy (0889854092412) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 149958
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Коллекция Boney M.
filter_none Товар входит в коллекцию Boney M.

Коллекция Boney M.


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854092412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Boney M
Альбом (сингл)
OCEANS OF FANTASY
Жанр
Диско
Трек-лист
Music, Gotta Go Home, Bye Bye Bluebird, Bahama Mama, Hold On I'm Coming, Two Of Us, Ribbons Of Blue, Oceans Of Fantasy, Lute, No More Chain Gang, I’m Born Again, No Time To Lose, Calendar Song (January, February, March...)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
225

Описание товара Boney M - Oceans Of Fantasy (0889854092412) виниловая пластинка

Track List

A1Let It All Be Music4:50
A2Gotta Go Home3:45
A3Bye Bye Bluebird4:49
A4Bahama Mama3:17
A5Hold On I'm Coming3:36
A6Two Of Us3:16
A7Ribbons Of Blue1:04
B1Oceans Of Fantasy5:06
B2El Lute5:55
B3No More Chain Gang5:22
B4I’m Born Again4:08
B5No Time To Lose2:54
B6Calendar Song2:42

Отзывы о товаре Boney M - Oceans Of Fantasy (0889854092412) виниловая пластинка

08.12.2021
Юрий

Достоинства:
Прекрасная музыка, прекрасные голоса.
Качественно изготовленный диск, ровный как по горизонтали, так и по вертикали. Отсутствуют посторонние шумы и щелчки.
Отличное звучание.
Качественная полиграфия. Очень чёткая фотография на фронтальной стороне обложки.

Недостатки:
Отсутствует внутренний полиэтиленовый антистатический пакет, диск упакован только в бумажный.

Комментарий:
Качественное переиздание 2017 года с цифровым ремастерингом альбома, первоначально выпущенного в 1979 году. Диск обычный, 140-граммовый.
Упрощенное оформление альбома: внешний конверт без разворота, отсутствуют какая-либо дополнительная информация и фото.
На 5 треке поёт солистка группы Eruption Precious Wilson, но информация об этом есть только на "яблоке". На 1 треке она на подпевках.
6й трек - песня The Beatles Two Of Us (John Lennon, Paul McCartney).
Судя по информации на discogs.com диск выпущен в Германии.
Покупка порадовала своим качеством. Рекомендую.



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854092412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Boney M
Альбом (сингл)
OCEANS OF FANTASY
Жанр
Диско
Трек-лист
Music, Gotta Go Home, Bye Bye Bluebird, Bahama Mama, Hold On I'm Coming, Two Of Us, Ribbons Of Blue, Oceans Of Fantasy, Lute, No More Chain Gang, I’m Born Again, No Time To Lose, Calendar Song (January, February, March...)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Let It All Be Music4:50
A2Gotta Go Home3:45
A3Bye Bye Bluebird4:49
A4Bahama Mama3:17
A5Hold On I'm Coming3:36
A6Two Of Us3:16
A7Ribbons Of Blue1:04
B1Oceans Of Fantasy5:06
B2El Lute5:55
B3No More Chain Gang5:22
B4I’m Born Again4:08
B5No Time To Lose2:54
B6Calendar Song2:42
Самовывоз
Доставка
Отзывы
08.12.2021
Юрий

Достоинства:
Прекрасная музыка, прекрасные голоса.
Качественно изготовленный диск, ровный как по горизонтали, так и по вертикали. Отсутствуют посторонние шумы и щелчки.
Отличное звучание.
Качественная полиграфия. Очень чёткая фотография на фронтальной стороне обложки.

Недостатки:
Отсутствует внутренний полиэтиленовый антистатический пакет, диск упакован только в бумажный.

Комментарий:
Качественное переиздание 2017 года с цифровым ремастерингом альбома, первоначально выпущенного в 1979 году. Диск обычный, 140-граммовый.
Упрощенное оформление альбома: внешний конверт без разворота, отсутствуют какая-либо дополнительная информация и фото.
На 5 треке поёт солистка группы Eruption Precious Wilson, но информация об этом есть только на "яблоке". На 1 треке она на подпевках.
6й трек - песня The Beatles Two Of Us (John Lennon, Paul McCartney).
Судя по информации на discogs.com диск выпущен в Германии.
Покупка порадовала своим качеством. Рекомендую.


Boney M - Oceans Of Fantasy (0889854092412) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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