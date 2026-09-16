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Dio - Intermission (0602507369286) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dio - Intermission (0602507369286) виниловая пластинка

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Dio - Intermission (0602507369286) виниловая пластинка - фото 1
Dio - Intermission (0602507369286) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dio
Альбом (сингл)
Intermission
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dio - Intermission (0602507369286) виниловая пластинка - фото 1
  • Dio - Intermission (0602507369286) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729546
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dio - Intermission (0602507369286) виниловая пластинка
4 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vertigo
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vertigo
Barcode
[0602507369286]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dio
Альбом (сингл)
Intermission
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
King Of Rock And Roll, Rainbow In The Dark, Sacred Heart, Time To Burn, Rock 'N' Roll Children (Includes Medley Of Long Live Rock 'N' Roll And Man OnThe Silver Mountain), We Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dio - Intermission (0602507369286) виниловая пластинка

Intermission — концертный альбом группы Dio, выпущенный в 1986 году в Северной Америке, на лейблах Vertigo Records и Warner Bros. Песни были записаны с Вивианом Кэмпбеллом во время первой части тура Sacred Heart. Крэйг Голди заменил Кэмпбелла, и группа хотела что-то представить в новом составе. Записанная с Голди «Time to Burn» была включена в альбом. Позднее группа возобновила тур Sacred Heart в поддержку этого альбома.

Отзывы о товаре Dio - Intermission (0602507369286) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Vertigo
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vertigo
Barcode
[0602507369286]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dio
Альбом (сингл)
Intermission
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
King Of Rock And Roll, Rainbow In The Dark, Sacred Heart, Time To Burn, Rock 'N' Roll Children (Includes Medley Of Long Live Rock 'N' Roll And Man OnThe Silver Mountain), We Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Intermission — концертный альбом группы Dio, выпущенный в 1986 году в Северной Америке, на лейблах Vertigo Records и Warner Bros. Песни были записаны с Вивианом Кэмпбеллом во время первой части тура Sacred Heart. Крэйг Голди заменил Кэмпбелла, и группа хотела что-то представить в новом составе. Записанная с Голди «Time to Burn» была включена в альбом. Позднее группа возобновила тур Sacred Heart в поддержку этого альбома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dio - Intermission (0602507369286) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4160 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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