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Yes - Yessingles (0603497831692) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Yes - Yessingles (0603497831692) виниловая пластинка

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Yes - Yessingles (0603497831692) виниловая пластинка - фото 1
Yes - Yessingles (0603497831692) виниловая пластинка - фото 2
Yes - Yessingles (0603497831692) виниловая пластинка - фото 3
Yes - Yessingles (0603497831692) виниловая пластинка - фото 4
Yes - Yessingles (0603497831692) виниловая пластинка - фото 5
Yes - Yessingles (0603497831692) виниловая пластинка - фото 6
Yes - Yessingles (0603497831692) виниловая пластинка - фото 7
Yes - Yessingles (0603497831692) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Yessingles
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yes - Yessingles (0603497831692) виниловая пластинка - фото 1
  • Yes - Yessingles (0603497831692) виниловая пластинка - фото 2
  • Yes - Yessingles (0603497831692) виниловая пластинка - фото 3
  • Yes - Yessingles (0603497831692) виниловая пластинка - фото 4
  • Yes - Yessingles (0603497831692) виниловая пластинка - фото 5
  • Yes - Yessingles (0603497831692) виниловая пластинка - фото 6
  • Yes - Yessingles (0603497831692) виниловая пластинка - фото 7
  • Yes - Yessingles (0603497831692) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711885
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Yes - Yessingles (0603497831692) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0603497831692]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Yessingles
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Your Move, Starship Trooper: Life Seeker, Roundabout, America, And You And I (Part 1) (Promo Radio Edit), Soon, Sound Chaser, Wonderous Stories, Don't Kill The Whale, Into The Lens, Owner Of A Lonely Heart, Leave It (Single Remix)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yes - Yessingles (0603497831692) виниловая пластинка

В сборник вошли 12 песен, полюбившихся многим поколениям преданных поклонников Yes, украшенные новыми иллюстрациями, созданными специально для этого альбома. Альбом "Yessingles" в хронологическом порядке проходит через всю карьеру членов британского "Зала славы рок-н-ролла", начиная с 1971 года с первого американского хита Top 40 "Your Move" и заканчивая 1984 годом с хитовой песней "Leave It" (№ 24 в американском хит-параде, среди прочих). Попутно "Yessingles" затрагивает различные эпохи группы - от извилистых прог-роковых гобеленов, таких как "Starship Trooper" и "America", и заканчивая незабываемым звуковым ландшафтом сенсационной песни "Owner Of A Lonely Heart", занявшей первое место в чартах.

Отзывы о товаре Yes - Yessingles (0603497831692) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0603497831692]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Yessingles
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Your Move, Starship Trooper: Life Seeker, Roundabout, America, And You And I (Part 1) (Promo Radio Edit), Soon, Sound Chaser, Wonderous Stories, Don't Kill The Whale, Into The Lens, Owner Of A Lonely Heart, Leave It (Single Remix)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В сборник вошли 12 песен, полюбившихся многим поколениям преданных поклонников Yes, украшенные новыми иллюстрациями, созданными специально для этого альбома. Альбом "Yessingles" в хронологическом порядке проходит через всю карьеру членов британского "Зала славы рок-н-ролла", начиная с 1971 года с первого американского хита Top 40 "Your Move" и заканчивая 1984 годом с хитовой песней "Leave It" (№ 24 в американском хит-параде, среди прочих). Попутно "Yessingles" затрагивает различные эпохи группы - от извилистых прог-роковых гобеленов, таких как "Starship Trooper" и "America", и заканчивая незабываемым звуковым ландшафтом сенсационной песни "Owner Of A Lonely Heart", занявшей первое место в чартах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yes - Yessingles (0603497831692) виниловая пластинка - стоимость товара 4090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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