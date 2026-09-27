Yes - Yessingles (0603497831692) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Yessingles
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб.
В наличии
Код товара: 711885
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 090 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0603497831692]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Yessingles
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Your Move, Starship Trooper: Life Seeker, Roundabout, America, And You And I (Part 1) (Promo Radio Edit), Soon, Sound Chaser, Wonderous Stories, Don't Kill The Whale, Into The Lens, Owner Of A Lonely Heart, Leave It (Single Remix)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Yes - Yessingles (0603497831692) виниловая пластинка
В сборник вошли 12 песен, полюбившихся многим поколениям преданных поклонников Yes, украшенные новыми иллюстрациями, созданными специально для этого альбома. Альбом "Yessingles" в хронологическом порядке проходит через всю карьеру членов британского "Зала славы рок-н-ролла", начиная с 1971 года с первого американского хита Top 40 "Your Move" и заканчивая 1984 годом с хитовой песней "Leave It" (№ 24 в американском хит-параде, среди прочих). Попутно "Yessingles" затрагивает различные эпохи группы - от извилистых прог-роковых гобеленов, таких как "Starship Trooper" и "America", и заканчивая незабываемым звуковым ландшафтом сенсационной песни "Owner Of A Lonely Heart", занявшей первое место в чартах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитАлександр Кутиков - Демоны любви (4680000800457) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитМихаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитDepeche Mode - 101 (0889853377114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитIron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344)...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитPaul Kalkbrenner - Guten Tag (0889854122614) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в Сплит3 Tenors - The 3 Tenors In Concert 1994 (0190295871871) винилова...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитThe Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитP!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитDavid Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитWhitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard (colo...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитEnya - The Very Best Of (0825646467648) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитMichael Jackson - Dangerous (0888751209312) виниловая пластинка
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0603497831692]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Yessingles
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Your Move, Starship Trooper: Life Seeker, Roundabout, America, And You And I (Part 1) (Promo Radio Edit), Soon, Sound Chaser, Wonderous Stories, Don't Kill The Whale, Into The Lens, Owner Of A Lonely Heart, Leave It (Single Remix)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
В сборник вошли 12 песен, полюбившихся многим поколениям преданных поклонников Yes, украшенные новыми иллюстрациями, созданными специально для этого альбома. Альбом "Yessingles" в хронологическом порядке проходит через всю карьеру членов британского "Зала славы рок-н-ролла", начиная с 1971 года с первого американского хита Top 40 "Your Move" и заканчивая 1984 годом с хитовой песней "Leave It" (№ 24 в американском хит-параде, среди прочих). Попутно "Yessingles" затрагивает различные эпохи группы - от извилистых прог-роковых гобеленов, таких как "Starship Trooper" и "America", и заканчивая незабываемым звуковым ландшафтом сенсационной песни "Owner Of A Lonely Heart", занявшей первое место в чартах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
Yes - Yessingles (0603497831692) виниловая пластинка - стоимость товара 4090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Yes - Yessingles (0603497831692) виниловая пластинка