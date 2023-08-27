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AC/DC - Ballbreaker (0888430492912) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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AC/DC - Ballbreaker (0888430492912) виниловая пластинка

3 Отзывы
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AC/DC - Ballbreaker (0888430492912) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - Ballbreaker (0888430492912) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC - Ballbreaker (0888430492912) виниловая пластинка - фото 3
AC/DC - Ballbreaker (0888430492912) виниловая пластинка - фото 4
AC/DC - Ballbreaker (0888430492912) виниловая пластинка - фото 5
AC/DC - Ballbreaker (0888430492912) виниловая пластинка - фото 6
AC/DC - Ballbreaker (0888430492912) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BALLBREAKER
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • AC/DC - Ballbreaker (0888430492912) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC - Ballbreaker (0888430492912) виниловая пластинка - фото 2
  • AC/DC - Ballbreaker (0888430492912) виниловая пластинка - фото 3
  • AC/DC - Ballbreaker (0888430492912) виниловая пластинка - фото 4
  • AC/DC - Ballbreaker (0888430492912) виниловая пластинка - фото 5
  • AC/DC - Ballbreaker (0888430492912) виниловая пластинка - фото 6
  • AC/DC - Ballbreaker (0888430492912) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98475
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
AC/DC - Ballbreaker (0888430492912) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция AC/DC
filter_none Товар входит в коллекцию AC/DC

Коллекция AC/DC


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888430492912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BALLBREAKER
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hard As A Rock, Cover You In Oil, The Furor, Boogie Man, The Honey Roll, Burnin' Alive, Hail Caesar, Love Bomb, Caught With Your Pants Down, Whiskey On The Rocks, Ballbreaker
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - Ballbreaker (0888430492912) виниловая пластинка

Track List

A1Hard As A Rock4:31
A2Cover You In Oil4:33
A3The Furor4:11
A4Boogie Man4:07
A5The Honey Roll5:35
A6Burnin' Alive5:05
B1Hail Caesar5:14
B2Love Bomb3:14
B3Caught With Your Pants Down4:15
B4Whiskey On The Rocks4:35
B5Ballbreaker4:31



Теги товара: AC/DC

Отзывы о товаре AC/DC - Ballbreaker (0888430492912) виниловая пластинка

27.08.2023
Олег

Достоинства:
Альбом вышел 26 сентября 1995 года и в отличие от любой пластинки со времен Back in Black , на альбоме нет плохих песен . Во время записи этого альбома в группу вернулся барабанщик Фил Радд, работавший с AC/DC с 1975 года по 1983 год . Эта пластинка сделана в Евросоюзе , она не альбомная . Все композиции написаны братьями Янг .

Недостатки:
Не замечено .

Комментарий:
Альбом получился ровным. Но ярких и запоминающихся песен, подобных композициям на предыдущей пластинке 1990 года, здесь нет. Очень не плохой альбом , поклонникам рекомендую .
27.02.2022
Елена

Достоинства:
Альбом 1995 года . Это издание 2014 г. Оформление полностью соответствует оригинальному . Красивое цветное оформление . Великолепная цветная вкладка . По звуку замечаний нет . По музыке очень нравиться - один из лучших у
AC/DC .

Недостатки:
Нет антистатического пакета од пластинку . Это пожалуй и все .

Комментарий:
Тринадцатый австралийский и двенадцатый международный студийный альбом австралийской хард-рок группы AC/DC . Он вышел в свет 26 сентября 1995 года в Нью - Йорке . Дважды платиновый диск в США . Продолжительность 49:47 мин . Ballbreaker стал первым студийным альбомом коллектива за пять лет . Слова и музыка всех песен Ангус Янг и
Малколм Янг , Брайан Джонсон — вокал . На мой взгляд этого достаточно , чтобы иметь этот альбом в своей коллекции .
14.11.2018
вадим

Достоинства:
оформлен и записан на все 5!

Недостатки:
нет

Комментарий:
я не думаю что альбом нуждается в рекламе. он просто лучший!!!



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888430492912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BALLBREAKER
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hard As A Rock, Cover You In Oil, The Furor, Boogie Man, The Honey Roll, Burnin' Alive, Hail Caesar, Love Bomb, Caught With Your Pants Down, Whiskey On The Rocks, Ballbreaker
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Hard As A Rock4:31
A2Cover You In Oil4:33
A3The Furor4:11
A4Boogie Man4:07
A5The Honey Roll5:35
A6Burnin' Alive5:05
B1Hail Caesar5:14
B2Love Bomb3:14
B3Caught With Your Pants Down4:15
B4Whiskey On The Rocks4:35
B5Ballbreaker4:31


Теги товара: AC/DC
Самовывоз
Доставка
Отзывы
27.08.2023
Олег

Достоинства:
Альбом вышел 26 сентября 1995 года и в отличие от любой пластинки со времен Back in Black , на альбоме нет плохих песен . Во время записи этого альбома в группу вернулся барабанщик Фил Радд, работавший с AC/DC с 1975 года по 1983 год . Эта пластинка сделана в Евросоюзе , она не альбомная . Все композиции написаны братьями Янг .

Недостатки:
Не замечено .

Комментарий:
Альбом получился ровным. Но ярких и запоминающихся песен, подобных композициям на предыдущей пластинке 1990 года, здесь нет. Очень не плохой альбом , поклонникам рекомендую .
27.02.2022
Елена

Достоинства:
Альбом 1995 года . Это издание 2014 г. Оформление полностью соответствует оригинальному . Красивое цветное оформление . Великолепная цветная вкладка . По звуку замечаний нет . По музыке очень нравиться - один из лучших у
AC/DC .

Недостатки:
Нет антистатического пакета од пластинку . Это пожалуй и все .

Комментарий:
Тринадцатый австралийский и двенадцатый международный студийный альбом австралийской хард-рок группы AC/DC . Он вышел в свет 26 сентября 1995 года в Нью - Йорке . Дважды платиновый диск в США . Продолжительность 49:47 мин . Ballbreaker стал первым студийным альбомом коллектива за пять лет . Слова и музыка всех песен Ангус Янг и
Малколм Янг , Брайан Джонсон — вокал . На мой взгляд этого достаточно , чтобы иметь этот альбом в своей коллекции .
14.11.2018
вадим

Достоинства:
оформлен и записан на все 5!

Недостатки:
нет

Комментарий:
я не думаю что альбом нуждается в рекламе. он просто лучший!!!


AC/DC - Ballbreaker (0888430492912) виниловая пластинка – стоимость товара 3390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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