AC/DC - Ballbreaker (0888430492912) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BALLBREAKER
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
В наличии
Код товара: 98475
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3 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888430492912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BALLBREAKER
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hard As A Rock, Cover You In Oil, The Furor, Boogie Man, The Honey Roll, Burnin' Alive, Hail Caesar, Love Bomb, Caught With Your Pants Down, Whiskey On The Rocks, Ballbreaker
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара AC/DC - Ballbreaker (0888430492912) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Hard As A Rock
|4:31
|A2
|Cover You In Oil
|4:33
|A3
|The Furor
|4:11
|A4
|Boogie Man
|4:07
|A5
|The Honey Roll
|5:35
|A6
|Burnin' Alive
|5:05
|B1
|Hail Caesar
|5:14
|B2
|Love Bomb
|3:14
|B3
|Caught With Your Pants Down
|4:15
|B4
|Whiskey On The Rocks
|4:35
|B5
|Ballbreaker
|4:31
Смотрите также: Виниловые пластинки, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: AC/DC
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888430492912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BALLBREAKER
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hard As A Rock, Cover You In Oil, The Furor, Boogie Man, The Honey Roll, Burnin' Alive, Hail Caesar, Love Bomb, Caught With Your Pants Down, Whiskey On The Rocks, Ballbreaker
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Hard As A Rock
|4:31
|A2
|Cover You In Oil
|4:33
|A3
|The Furor
|4:11
|A4
|Boogie Man
|4:07
|A5
|The Honey Roll
|5:35
|A6
|Burnin' Alive
|5:05
|B1
|Hail Caesar
|5:14
|B2
|Love Bomb
|3:14
|B3
|Caught With Your Pants Down
|4:15
|B4
|Whiskey On The Rocks
|4:35
|B5
|Ballbreaker
|4:31
Смотрите также: Виниловые пластинки, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: AC/DC
Достоинства:
Альбом вышел 26 сентября 1995 года и в отличие от любой пластинки со времен Back in Black , на альбоме нет плохих песен . Во время записи этого альбома в группу вернулся барабанщик Фил Радд, работавший с AC/DC с 1975 года по 1983 год . Эта пластинка сделана в Евросоюзе , она не альбомная . Все композиции написаны братьями Янг .
Недостатки:
Не замечено .
Комментарий:
Альбом получился ровным. Но ярких и запоминающихся песен, подобных композициям на предыдущей пластинке 1990 года, здесь нет. Очень не плохой альбом , поклонникам рекомендую .
Достоинства:
Альбом 1995 года . Это издание 2014 г. Оформление полностью соответствует оригинальному . Красивое цветное оформление . Великолепная цветная вкладка . По звуку замечаний нет . По музыке очень нравиться - один из лучших у
AC/DC .
Недостатки:
Нет антистатического пакета од пластинку . Это пожалуй и все .
Комментарий:
Тринадцатый австралийский и двенадцатый международный студийный альбом австралийской хард-рок группы AC/DC . Он вышел в свет 26 сентября 1995 года в Нью - Йорке . Дважды платиновый диск в США . Продолжительность 49:47 мин . Ballbreaker стал первым студийным альбомом коллектива за пять лет . Слова и музыка всех песен Ангус Янг и
Малколм Янг , Брайан Джонсон — вокал . На мой взгляд этого достаточно , чтобы иметь этот альбом в своей коллекции .
Достоинства:
оформлен и записан на все 5!
Недостатки:
нет
Комментарий:
я не думаю что альбом нуждается в рекламе. он просто лучший!!!
AC/DC - Ballbreaker (0888430492912) виниловая пластинка – стоимость товара 3390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре AC/DC - Ballbreaker (0888430492912) виниловая пластинка
Достоинства:
Альбом вышел 26 сентября 1995 года и в отличие от любой пластинки со времен Back in Black , на альбоме нет плохих песен . Во время записи этого альбома в группу вернулся барабанщик Фил Радд, работавший с AC/DC с 1975 года по 1983 год . Эта пластинка сделана в Евросоюзе , она не альбомная . Все композиции написаны братьями Янг .
Недостатки:
Не замечено .
Комментарий:
Альбом получился ровным. Но ярких и запоминающихся песен, подобных композициям на предыдущей пластинке 1990 года, здесь нет. Очень не плохой альбом , поклонникам рекомендую .
Достоинства:
Альбом 1995 года . Это издание 2014 г. Оформление полностью соответствует оригинальному . Красивое цветное оформление . Великолепная цветная вкладка . По звуку замечаний нет . По музыке очень нравиться - один из лучших у
AC/DC .
Недостатки:
Нет антистатического пакета од пластинку . Это пожалуй и все .
Комментарий:
Тринадцатый австралийский и двенадцатый международный студийный альбом австралийской хард-рок группы AC/DC . Он вышел в свет 26 сентября 1995 года в Нью - Йорке . Дважды платиновый диск в США . Продолжительность 49:47 мин . Ballbreaker стал первым студийным альбомом коллектива за пять лет . Слова и музыка всех песен Ангус Янг и
Малколм Янг , Брайан Джонсон — вокал . На мой взгляд этого достаточно , чтобы иметь этот альбом в своей коллекции .
Достоинства:
оформлен и записан на все 5!
Недостатки:
нет
Комментарий:
я не думаю что альбом нуждается в рекламе. он просто лучший!!!