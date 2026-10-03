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Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка

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Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 1
Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 2
Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 3
Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 4
Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 5
Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 6
Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 7
Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 8
Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 9
Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 10
Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 11
Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 12
Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 13
Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 14
Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 15
Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 16
Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 17
Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 18
Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 19
Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 20
Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.1905
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
ARE YOU EXPERIENCED
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 1
  • Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 2
  • Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 3
  • Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 4
  • Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 5
  • Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 6
  • Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 7
  • Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 8
  • Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 9
  • Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 10
  • Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 11
  • Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 12
  • Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 13
  • Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 14
  • Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 15
  • Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 16
  • Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 17
  • Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 18
  • Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 19
  • Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 20
  • Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99007
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция HENDRIX, JIMI
filter_none Товар входит в коллекцию HENDRIX, JIMI

Коллекция HENDRIX, JIMI


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751345010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.1905
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
ARE YOU EXPERIENCED
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Foxy Lady, Manic Depression, Red House, Can You See Me, Love Or Confusion, I Dont Live Today, May This Be Love, Fire, Third Stone From The Sun, Remember, Are You Experienced, Hey Joe, Stone Free, Purple Haze, 51st Anniversary, The Wind Cries Mary, Highway Chile
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка

Track List

A1Foxy Lady3:19
A2Manic Depression3:42
A3Red House3:42
A4Can You See Me2:33
A5Love Or Confusion3:11
A6I Don't Live Today3:55
B1May This Be Love3:11
B2Fire2:43
B3Third Stone From The Sun6:44
B4Remember2:48
B5Are You Experienced4:14
C1Hey Joe3:30
C2Stone Free3:36
C3Purple Haze2:51
D151st Anniversary3:16
D2The Wind Cries Mary3:20
D3Highway Chile3:32



Теги товара: Fusion

Отзывы о товаре Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751345010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.1905
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
ARE YOU EXPERIENCED
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Foxy Lady, Manic Depression, Red House, Can You See Me, Love Or Confusion, I Dont Live Today, May This Be Love, Fire, Third Stone From The Sun, Remember, Are You Experienced, Hey Joe, Stone Free, Purple Haze, 51st Anniversary, The Wind Cries Mary, Highway Chile
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Foxy Lady3:19
A2Manic Depression3:42
A3Red House3:42
A4Can You See Me2:33
A5Love Or Confusion3:11
A6I Don't Live Today3:55
B1May This Be Love3:11
B2Fire2:43
B3Third Stone From The Sun6:44
B4Remember2:48
B5Are You Experienced4:14
C1Hey Joe3:30
C2Stone Free3:36
C3Purple Haze2:51
D151st Anniversary3:16
D2The Wind Cries Mary3:20
D3Highway Chile3:32


Теги товара: Fusion
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) виниловая пластинка - стоимость товара 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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