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Jimi Hendrix - The Best Of (0889854478711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jimi Hendrix - The Best Of (0889854478711) виниловая пластинка

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Jimi Hendrix - The Best Of (0889854478711) виниловая пластинка - фото 1
Jimi Hendrix - The Best Of (0889854478711) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
EXPERIENCE HENDRIX: THE BEST OF JIMI HENDRIX
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jimi Hendrix - The Best Of (0889854478711) виниловая пластинка - фото 1
  • Jimi Hendrix - The Best Of (0889854478711) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 152025
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jimi Hendrix - The Best Of (0889854478711) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция HENDRIX, JIMI
filter_none Товар входит в коллекцию HENDRIX, JIMI

Коллекция HENDRIX, JIMI


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854478711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
EXPERIENCE HENDRIX: THE BEST OF JIMI HENDRIX
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Purple Haze, Fire, The Wind Cries Mary, Hey Joe, All Along the Watchtower, Stone Free, Crosstown Traffic, Manic Depression, Little Wing, If 6 Was 9, Foxy Lady, Bold as Love, Castles Made of Sand, Red House, Voodoo Child (Slight Return), Freedom, Night Bird Flying, Angel, Dolly Dagger, Star Spangled Banner
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimi Hendrix - The Best Of (0889854478711) виниловая пластинка

Track List

A1Purple Haze
A2Fire
A3The Wind Cries Mary
A4Hey Joe
A5All Along The Watchtower
B1Stone Free
B2Crosstown Traffic
B3Manic Depression
B4Little Wing
B5If 6 Was 9
C1Foxey Lady
C2Bold As Love
C3Castles Made Of Sand
C4Red House
C5Voodoo Child (Slight Return)
D1Freedom
D2Night Bird Flying
D3Angel
D4Dolly Dagger
D5Star Spangled Banner



Теги товара: Fusion

Отзывы о товаре Jimi Hendrix - The Best Of (0889854478711) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854478711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
EXPERIENCE HENDRIX: THE BEST OF JIMI HENDRIX
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Purple Haze, Fire, The Wind Cries Mary, Hey Joe, All Along the Watchtower, Stone Free, Crosstown Traffic, Manic Depression, Little Wing, If 6 Was 9, Foxy Lady, Bold as Love, Castles Made of Sand, Red House, Voodoo Child (Slight Return), Freedom, Night Bird Flying, Angel, Dolly Dagger, Star Spangled Banner
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Purple Haze
A2Fire
A3The Wind Cries Mary
A4Hey Joe
A5All Along The Watchtower
B1Stone Free
B2Crosstown Traffic
B3Manic Depression
B4Little Wing
B5If 6 Was 9
C1Foxey Lady
C2Bold As Love
C3Castles Made Of Sand
C4Red House
C5Voodoo Child (Slight Return)
D1Freedom
D2Night Bird Flying
D3Angel
D4Dolly Dagger
D5Star Spangled Banner


Теги товара: Fusion
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jimi Hendrix - The Best Of (0889854478711) виниловая пластинка - по цене 3270 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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