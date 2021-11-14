Top.Mail.Ru
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка - фото 1
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка - фото 2
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка - фото 3
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка - фото 4
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка - фото 5
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка - фото 6
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка - фото 7
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка - фото 8
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка - фото 9
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка - фото 10
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка - фото 11
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка - фото 12
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка - фото 13
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
FIRST RAYS OF THE NEW RISING SUN
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка - фото 1
  • Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка - фото 2
  • Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка - фото 3
  • Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка - фото 4
  • Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка - фото 5
  • Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка - фото 6
  • Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка - фото 7
  • Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка - фото 8
  • Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка - фото 9
  • Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка - фото 10
  • Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка - фото 11
  • Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка - фото 12
  • Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка - фото 13
  • Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 152869
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция HENDRIX, JIMI
filter_none Товар входит в коллекцию HENDRIX, JIMI

Коллекция HENDRIX, JIMI


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886976340315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
FIRST RAYS OF THE NEW RISING SUN
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Freedom, Izabella, Night Bird Flying, Angel, Room Full Of Mirrors, Dolly Dagger, Ezy Rider, Drifting, Beginnings, Stepping Stone, My Friend, Straight Ahead, Hey Baby (New Rising Sun), Earth Blues, Astro Man, In From The Storm, Belly Button Window
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка

Track List

A1Freedom3:26
A2Izabella2:50
A3Night Bird Flying3:50
A4Angel4:21
A5Room Full Of Mirrors3:21
B1Dolly Dagger4:44
B2Ezy Rider4:07
B3Drifting3:48
B4Beginnings4:12
C1Stepping Stone4:12
C2My Friend4:36
C3Straight Ahead4:42
C4Hey Baby (New Rising Sun)6:04
D1Earth Blues4:21
D2Astro Man3:34
D3In From The Storm3:41
D4Belly Button Window3:36



Теги товара: Fusion

Отзывы о товаре Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка

14.11.2021
Юрий

Достоинства:
Качественные, ровные тяжеловесные 180-граммовые диски.
Оформление соответствует оригиналу 1997 года.
Запись является полным аналоговым ремастером из оригинальных двухдорожечных мастер-лент. Сведение треков для альбома выполнял звукорежиссер Эдди Крамер, который принимал участие в записях песен Джими Хендрикса.
Альбом содержит 8-страничный буклет, размером чуть меньше диска, с фотографиями Джими Хендрикса, треклистом и описанием, кто где и когда принимал участие в записи каждого трека.
Внутренние конверты комбинированные: внутрь бумажного конверта вклеена полиэтиленовая антистатическая плёнка.
Качественная полиграфия.

Недостатки:
Отсутствуют.

Комментарий:
Альбом First Rays Of The New Rising Sun является посмертным сборником песен, записанных для четвёртого альбома Джими Хендрикса и записей предыдущих лет.
Очень качественное издание по звуку, оформлению и изготовлению дисков при довольно умеренной цене.
Made in EC. Насколько я понял, диски изготовлены в Голландии.
Рекомендую всем, кто желает послушать записи гениального гитариста.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886976340315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
FIRST RAYS OF THE NEW RISING SUN
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Freedom, Izabella, Night Bird Flying, Angel, Room Full Of Mirrors, Dolly Dagger, Ezy Rider, Drifting, Beginnings, Stepping Stone, My Friend, Straight Ahead, Hey Baby (New Rising Sun), Earth Blues, Astro Man, In From The Storm, Belly Button Window
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Freedom3:26
A2Izabella2:50
A3Night Bird Flying3:50
A4Angel4:21
A5Room Full Of Mirrors3:21
B1Dolly Dagger4:44
B2Ezy Rider4:07
B3Drifting3:48
B4Beginnings4:12
C1Stepping Stone4:12
C2My Friend4:36
C3Straight Ahead4:42
C4Hey Baby (New Rising Sun)6:04
D1Earth Blues4:21
D2Astro Man3:34
D3In From The Storm3:41
D4Belly Button Window3:36


Теги товара: Fusion
Самовывоз
Доставка
Отзывы
14.11.2021
Юрий

Достоинства:
Качественные, ровные тяжеловесные 180-граммовые диски.
Оформление соответствует оригиналу 1997 года.
Запись является полным аналоговым ремастером из оригинальных двухдорожечных мастер-лент. Сведение треков для альбома выполнял звукорежиссер Эдди Крамер, который принимал участие в записях песен Джими Хендрикса.
Альбом содержит 8-страничный буклет, размером чуть меньше диска, с фотографиями Джими Хендрикса, треклистом и описанием, кто где и когда принимал участие в записи каждого трека.
Внутренние конверты комбинированные: внутрь бумажного конверта вклеена полиэтиленовая антистатическая плёнка.
Качественная полиграфия.

Недостатки:
Отсутствуют.

Комментарий:
Альбом First Rays Of The New Rising Sun является посмертным сборником песен, записанных для четвёртого альбома Джими Хендрикса и записей предыдущих лет.
Очень качественное издание по звуку, оформлению и изготовлению дисков при довольно умеренной цене.
Made in EC. Насколько я понял, диски изготовлены в Голландии.
Рекомендую всем, кто желает послушать записи гениального гитариста.


Купить Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка - по цене 4630 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...