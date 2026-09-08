Top.Mail.Ru
Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 1
Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 2
Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 3
Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 4
Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 5
Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 6
Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 7
Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 8
Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 9
Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 10
Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 11
Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 12
Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 13
Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 14
Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 15
Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 16
Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 17
Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
BAND OF GYPSYS
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 1
  • Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 2
  • Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 3
  • Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 4
  • Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 5
  • Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 6
  • Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 7
  • Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 8
  • Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 9
  • Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 10
  • Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 11
  • Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 12
  • Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 13
  • Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 14
  • Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 15
  • Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 16
  • Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 17
  • Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 103788
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция HENDRIX, JIMI
filter_none Товар входит в коллекцию HENDRIX, JIMI

Коллекция HENDRIX, JIMI


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886976239916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
BAND OF GYPSYS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Who Knows, Machine Gun, Changes, Power To Love, Message To Love, We Gotta Live Together
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка

Track List

A1Who Knows9:32
A2Machine Gun12:33
B1Changes5:10
B2Power To Love6:53
B3Message To Love5:22
B4We Gotta Live Together5:46



Теги товара: Fusion

Отзывы о товаре Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886976239916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
BAND OF GYPSYS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Who Knows, Machine Gun, Changes, Power To Love, Message To Love, We Gotta Live Together
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Who Knows9:32
A2Machine Gun12:33
B1Changes5:10
B2Power To Love6:53
B3Message To Love5:22
B4We Gotta Live Together5:46


Теги товара: Fusion
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...