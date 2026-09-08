Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
BAND OF GYPSYS
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 103788
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886976239916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
BAND OF GYPSYS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Who Knows, Machine Gun, Changes, Power To Love, Message To Love, We Gotta Live Together
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Who Knows
|9:32
|A2
|Machine Gun
|12:33
|B1
|Changes
|5:10
|B2
|Power To Love
|6:53
|B3
|Message To Love
|5:22
|B4
|We Gotta Live Together
|5:46
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Теги товара: Fusion
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886976239916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
BAND OF GYPSYS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Who Knows, Machine Gun, Changes, Power To Love, Message To Love, We Gotta Live Together
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Who Knows
|9:32
|A2
|Machine Gun
|12:33
|B1
|Changes
|5:10
|B2
|Power To Love
|6:53
|B3
|Message To Love
|5:22
|B4
|We Gotta Live Together
|5:46
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
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