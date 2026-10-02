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Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0887654197115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0887654197115) виниловая пластинка

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Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0887654197115) виниловая пластинка - фото 1
Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0887654197115) виниловая пластинка - фото 2
Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0887654197115) виниловая пластинка - фото 3
Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0887654197115) виниловая пластинка - фото 4
Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0887654197115) виниловая пластинка - фото 5
Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0887654197115) виниловая пластинка - фото 6
Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0887654197115) виниловая пластинка - фото 7
Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0887654197115) виниловая пластинка - фото 8
Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0887654197115) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
AXIS: BOLD AS LOVE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0887654197115) виниловая пластинка - фото 1
  • Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0887654197115) виниловая пластинка - фото 2
  • Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0887654197115) виниловая пластинка - фото 3
  • Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0887654197115) виниловая пластинка - фото 4
  • Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0887654197115) виниловая пластинка - фото 5
  • Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0887654197115) виниловая пластинка - фото 6
  • Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0887654197115) виниловая пластинка - фото 7
  • Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0887654197115) виниловая пластинка - фото 8
  • Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0887654197115) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 154631
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0887654197115) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция HENDRIX, JIMI
filter_none Товар входит в коллекцию HENDRIX, JIMI

Коллекция HENDRIX, JIMI


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0887654197115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
AXIS: BOLD AS LOVE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Exp, Up From The Skies, Spanish Castle Magic, Wait Until Tomorrow, Ain't No Telling, Little Wing, If 6 Was 9, You Got Me Floatin', Castles Made of Sand, She's So Fine - Noel Redding, One Rainy Wish, Little Miss Lover, Bold as Love
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Jimi Hendrix Vinyl Collection – 01
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0887654197115) виниловая пластинка

Track List

A1EXP1:13
A2Up From The Skies2:57
A3Spanish Castle Magic3:05
A4Wait Until Tomorrow3:02
A5Ain't No Telling1:49
A6Little Wing2:25
A7If 6 Was 95:36
B1You Got Me Floatin'2:39
B2Castles Made Of Sand2:48
B3She's So Fine2:40
B4One Rainy Wish3:42
B5Little Miss Lover2:21
B6Bold As Love4:11



Теги товара: Fusion

Отзывы о товаре Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0887654197115) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0887654197115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
AXIS: BOLD AS LOVE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Exp, Up From The Skies, Spanish Castle Magic, Wait Until Tomorrow, Ain't No Telling, Little Wing, If 6 Was 9, You Got Me Floatin', Castles Made of Sand, She's So Fine - Noel Redding, One Rainy Wish, Little Miss Lover, Bold as Love
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Jimi Hendrix Vinyl Collection – 01
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1EXP1:13
A2Up From The Skies2:57
A3Spanish Castle Magic3:05
A4Wait Until Tomorrow3:02
A5Ain't No Telling1:49
A6Little Wing2:25
A7If 6 Was 95:36
B1You Got Me Floatin'2:39
B2Castles Made Of Sand2:48
B3She's So Fine2:40
B4One Rainy Wish3:42
B5Little Miss Lover2:21
B6Bold As Love4:11


Теги товара: Fusion
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0887654197115) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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