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Bruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142214) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142214) виниловая пластинка

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Bruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142214) виниловая пластинка - фото 1
Bruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142214) виниловая пластинка - фото 2
Bruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142214) виниловая пластинка - фото 3
Bruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142214) виниловая пластинка - фото 4
Bruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142214) виниловая пластинка - фото 5
Bruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142214) виниловая пластинка - фото 6
Bruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142214) виниловая пластинка - фото 7
Bruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142214) виниловая пластинка - фото 8
Bruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142214) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.07.1905
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
Greetings From Asbury Park N. J.
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142214) виниловая пластинка - фото 1
  • Bruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142214) виниловая пластинка - фото 2
  • Bruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142214) виниловая пластинка - фото 3
  • Bruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142214) виниловая пластинка - фото 4
  • Bruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142214) виниловая пластинка - фото 5
  • Bruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142214) виниловая пластинка - фото 6
  • Bruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142214) виниловая пластинка - фото 7
  • Bruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142214) виниловая пластинка - фото 8
  • Bruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142214) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99496
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142214) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SPRINGSTEEN, BRUCE
filter_none Товар входит в коллекцию SPRINGSTEEN, BRUCE

Коллекция SPRINGSTEEN, BRUCE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888750142214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.07.1905
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
Greetings From Asbury Park N. J.
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
The Light, Growin Up, Mary Queen Of Arkansas, 82nd Streetx, Lost In The Flood, The Angel, For You, Spirit In The Night, A Saint In The City
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142214) виниловая пластинка

Track List

A1Blinded By The Light5:02
A2Growin' Up3:05
A3Mary Queen Of Arkansas5:20
A4Does This Bus Stop At 82nd Street?2:05
A5Lost In The Flood5:14
B1The Angel3:23
B2For You4:39
B3Spirit In The Night4:58
B4It's Hard To Be A Saint In The City3:13

Отзывы о товаре Bruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142214) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888750142214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.07.1905
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
Greetings From Asbury Park N. J.
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
The Light, Growin Up, Mary Queen Of Arkansas, 82nd Streetx, Lost In The Flood, The Angel, For You, Spirit In The Night, A Saint In The City
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Blinded By The Light5:02
A2Growin' Up3:05
A3Mary Queen Of Arkansas5:20
A4Does This Bus Stop At 82nd Street?2:05
A5Lost In The Flood5:14
B1The Angel3:23
B2For You4:39
B3Spirit In The Night4:58
B4It's Hard To Be A Saint In The City3:13
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142214) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3150 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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