Green Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
INSOMNIAC
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 98901
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3 150 руб.
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Коллекция GREEN DAY
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624604617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
INSOMNIAC
Жанр
панк
Трек-лист
Armatage Shanks, Brat, Stuck With Me, Geek Stink Breath, No Pride, Bab's Uvula Who?, 86, Panic Song, Stuart And The Ave., Brain Stew, Jaded, Westbound Sign, Tight Wad Hill, Walking Contradiction
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Because Sound Matters
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Green Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Armatage Shanks
|A2
|Brat
|A3
|Stuck With Me
|A4
|Geek Stink Breath
|A5
|No Pride
|A6
|Bab's Uvula Who?
|A7
|86
|B1
|Panic Song
|B2
|Stuart And The Ave.
|B3
|Brain Stew
|B4
|Jaded
|B5
|Westbound Sign
|B6
|Tight Wad Hill
|B7
|Walking Contradiction
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624604617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
INSOMNIAC
Жанр
панк
Трек-лист
Armatage Shanks, Brat, Stuck With Me, Geek Stink Breath, No Pride, Bab's Uvula Who?, 86, Panic Song, Stuart And The Ave., Brain Stew, Jaded, Westbound Sign, Tight Wad Hill, Walking Contradiction
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Because Sound Matters
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Armatage Shanks
|A2
|Brat
|A3
|Stuck With Me
|A4
|Geek Stink Breath
|A5
|No Pride
|A6
|Bab's Uvula Who?
|A7
|86
|B1
|Panic Song
|B2
|Stuart And The Ave.
|B3
|Brain Stew
|B4
|Jaded
|B5
|Westbound Sign
|B6
|Tight Wad Hill
|B7
|Walking Contradiction
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок
Достоинства:
Хорошее переиздание редкого альбома.
Качество на уровне.
Недостатки:
нет
Green Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3150 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Green Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка
Достоинства:
Хорошее переиздание редкого альбома.
Качество на уровне.
Недостатки:
нет