Green Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб.
В наличии
Код товара: 138450
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 810 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Green Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Burnout
|2:07
|A2
|Having A Blast
|2:45
|A3
|Chump
|2:54
|A4
|Longview
|3:59
|A5
|Welcome To Paradise
|3:45
|A6
|Pulling Teeth
|2:31
|A7
|Basket Case
|3:01
|B1
|She
|2:14
|B2
|Sassafras
|2:38
|B3
|When I Come Around
|2:58
|B4
|Coming Clean
|1:35
|B5
|Emenius Sleepus
|1:44
|B6
|In The End
|1:46
|B7.1
|F.O.D.
|2:49
|B7.2
|(silence)
|1:20
|B7.3
|All By Myself
|1:38
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Burnout
|2:07
|A2
|Having A Blast
|2:45
|A3
|Chump
|2:54
|A4
|Longview
|3:59
|A5
|Welcome To Paradise
|3:45
|A6
|Pulling Teeth
|2:31
|A7
|Basket Case
|3:01
|B1
|She
|2:14
|B2
|Sassafras
|2:38
|B3
|When I Come Around
|2:58
|B4
|Coming Clean
|1:35
|B5
|Emenius Sleepus
|1:44
|B6
|In The End
|1:46
|B7.1
|F.O.D.
|2:49
|B7.2
|(silence)
|1:20
|B7.3
|All By Myself
|1:38
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Green Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2810 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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