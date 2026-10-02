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Green Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Green Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка

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Green Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка - фото 1
Green Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка - фото 2
Green Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка - фото 3
Green Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка - фото 4
Green Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка - фото 5
Green Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка - фото 6
Green Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка - фото 7
Green Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка - фото 8
Green Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка - фото 9
Green Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Green Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка - фото 1
  • Green Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка - фото 2
  • Green Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка - фото 3
  • Green Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка - фото 4
  • Green Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка - фото 5
  • Green Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка - фото 6
  • Green Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка - фото 7
  • Green Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка - фото 8
  • Green Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка - фото 9
  • Green Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 138450
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Green Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция GREEN DAY
filter_none Товар входит в коллекцию GREEN DAY

Коллекция GREEN DAY


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Green Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка

Track List

A1Burnout2:07
A2Having A Blast2:45
A3Chump2:54
A4Longview3:59
A5Welcome To Paradise3:45
A6Pulling Teeth2:31
A7Basket Case3:01
B1She2:14
B2Sassafras2:38
B3When I Come Around2:58
B4Coming Clean1:35
B5Emenius Sleepus1:44
B6In The End1:46
B7.1F.O.D.2:49
B7.2(silence)1:20
B7.3All By Myself1:38

Отзывы о товаре Green Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Burnout2:07
A2Having A Blast2:45
A3Chump2:54
A4Longview3:59
A5Welcome To Paradise3:45
A6Pulling Teeth2:31
A7Basket Case3:01
B1She2:14
B2Sassafras2:38
B3When I Come Around2:58
B4Coming Clean1:35
B5Emenius Sleepus1:44
B6In The End1:46
B7.1F.O.D.2:49
B7.2(silence)1:20
B7.3All By Myself1:38
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Green Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2810 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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