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Дмитрий Хворостовский - Я Встретил Вас... - Старинные Русские Романсы (Grey) (4680068801687) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Дмитрий Хворостовский - Я Встретил Вас... - Старинные Русские Романсы (Grey) (4680068801687) виниловая пластинка

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Дмитрий Хворостовский - Я Встретил Вас... - Старинные Русские Романсы (Grey) (4680068801687) виниловая пластинка - фото 1
Дмитрий Хворостовский - Я Встретил Вас... - Старинные Русские Романсы (Grey) (4680068801687) виниловая пластинка - фото 2
Дмитрий Хворостовский - Я Встретил Вас... - Старинные Русские Романсы (Grey) (4680068801687) виниловая пластинка - фото 3
Дмитрий Хворостовский - Я Встретил Вас... - Старинные Русские Романсы (Grey) (4680068801687) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дмитрий Хворостовский
Альбом (сингл)
Старинные Русские Романсы
Жанр
романс
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Дмитрий Хворостовский - Я Встретил Вас... - Старинные Русские Романсы (Grey) (4680068801687) виниловая пластинка - фото 1
  • Дмитрий Хворостовский - Я Встретил Вас... - Старинные Русские Романсы (Grey) (4680068801687) виниловая пластинка - фото 2
  • Дмитрий Хворостовский - Я Встретил Вас... - Старинные Русские Романсы (Grey) (4680068801687) виниловая пластинка - фото 3
  • Дмитрий Хворостовский - Я Встретил Вас... - Старинные Русские Романсы (Grey) (4680068801687) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698793
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дмитрий Хворостовский - Я Встретил Вас... - Старинные Русские Романсы (Grey) (4680068801687) виниловая пластинка
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801687]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дмитрий Хворостовский
Альбом (сингл)
Старинные Русские Романсы
Жанр
романс
Трек-лист
Я Встретил Вас, Ночь Светла, О, Если Б Мог Я Выразить В Звуке, Не Пробуждай Воспоминания, Песнь Ямщика, В Поле Широком, Однозвучно Гремит Колокольчик, Утро Туманное, Тройка Мчится, Тройка Скачет, Я Вас Любил, Гори, Гори, Моя Звезда
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Дмитрий Хворостовский - Я Встретил Вас... - Старинные Русские Романсы (Grey) (4680068801687) виниловая пластинка

Дмитрий Хворостовский – знаменитый русский певец, обладатель уникального глубокого баритона, оперная звезда мирового масштаба. Он исполнял не только оперные партии, но и старинные романсы, народные песни, песни военных лет. На его концерты в России и за рубежом собирались полные залы, певец обладал не только замечательным голосом, но и невероятной харизмой.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Дмитрий Хворостовский - Я Встретил Вас... - Старинные Русские Романсы (Grey) (4680068801687) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801687]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дмитрий Хворостовский
Альбом (сингл)
Старинные Русские Романсы
Жанр
романс
Трек-лист
Я Встретил Вас, Ночь Светла, О, Если Б Мог Я Выразить В Звуке, Не Пробуждай Воспоминания, Песнь Ямщика, В Поле Широком, Однозвучно Гремит Колокольчик, Утро Туманное, Тройка Мчится, Тройка Скачет, Я Вас Любил, Гори, Гори, Моя Звезда
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Дмитрий Хворостовский – знаменитый русский певец, обладатель уникального глубокого баритона, оперная звезда мирового масштаба. Он исполнял не только оперные партии, но и старинные романсы, народные песни, песни военных лет. На его концерты в России и за рубежом собирались полные залы, певец обладал не только замечательным голосом, но и невероятной харизмой.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Дмитрий Хворостовский - Я Встретил Вас... - Старинные Русские Романсы (Grey) (4680068801687) виниловая пластинка - по цене 2730 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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