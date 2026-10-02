David Bowie - Never Let Me Down (2018 Remastered) (0190295671433) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
NEVER LET ME DOWN
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб.
В наличии
Код товара: 387352
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295671433]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
NEVER LET ME DOWN
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Day-In Day-Out, Time Will Crawl, Beat Of Your Drum, Never Let Me Down, Zeroes, Glass Spider, Shining Star (Makin' My Love), New York's In Love, 87 And Cry, Bang Bang
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара David Bowie - Never Let Me Down (2018 Remastered) (0190295671433) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Day In Day Out
|5:39
|A2
|Time Will Crawl
|4:20
|A3
|Beat Of Your Drum
|5:06
|A4
|Never Let Me Down
|4:05
|A5
|Zeroes
|5:47
|B1
|Glass Spider
|5:34
|B2
|Shining Star (Makin' My Love)
|5:06
|B3
|New York's In Love
|4:34
|B4
|'87 And Cry
|4:21
|B5
|Bang Bang
|4:30
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295671433]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
NEVER LET ME DOWN
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Day-In Day-Out, Time Will Crawl, Beat Of Your Drum, Never Let Me Down, Zeroes, Glass Spider, Shining Star (Makin' My Love), New York's In Love, 87 And Cry, Bang Bang
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Day In Day Out
|5:39
|A2
|Time Will Crawl
|4:20
|A3
|Beat Of Your Drum
|5:06
|A4
|Never Let Me Down
|4:05
|A5
|Zeroes
|5:47
|B1
|Glass Spider
|5:34
|B2
|Shining Star (Makin' My Love)
|5:06
|B3
|New York's In Love
|4:34
|B4
|'87 And Cry
|4:21
|B5
|Bang Bang
|4:30
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
David Bowie - Never Let Me Down (2018 Remastered) (0190295671433) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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