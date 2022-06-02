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Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 1
Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 2
Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 3
Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 4
Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 5
Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 6
Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 7
Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 8
Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 9
Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 10
Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 11
Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 12
Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 13
Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 14
Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 15
Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 16
Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 17
Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 18
Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 19
Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 1
  • Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 2
  • Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 3
  • Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 4
  • Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 5
  • Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 6
  • Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 7
  • Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 8
  • Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 9
  • Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 10
  • Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 11
  • Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 12
  • Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 13
  • Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 14
  • Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 15
  • Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 16
  • Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 17
  • Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 18
  • Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 19
  • Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184831
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка
3 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция COOPER, ALICE
filter_none Товар входит в коллекцию COOPER, ALICE

Коллекция COOPER, ALICE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497857883]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Im Eighteen, Is It My Body, Desperado, Under My Wheels, Be My Lover, Schools Out, Hello Hooray, Elected, No More Mr. Nice Guy, Billion Dollar Babies, Teenage Lament 74, Muscle Of Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Vinilos De Coleccion
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка

Track List

A1I'm Eighteen2:55
A2Is It My Body2:40
A3Desperado3:26
A4Under My Wheels2:44
A5Be My Lover3:18
A6School's Out3:28
B1Hello Hooray4:16
B2Elected4:06
B3No More Mr. Nice Guy3:05
B4Billion Dollar Babies3:36
B5Teenage Lament '743:54
B6Muscle Of Love3:46

Отзывы о товаре Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка

02.06.2022
Алексей

Достоинства:
Прекрасная подборка ранних хитов.

Недостатки:
Скромненькое оформление.

Комментарий:
Лучшие ранние вещи исполнителя, кстати актуальны и сегодня! Рекомендую к приобретению в Котофото.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497857883]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Im Eighteen, Is It My Body, Desperado, Under My Wheels, Be My Lover, Schools Out, Hello Hooray, Elected, No More Mr. Nice Guy, Billion Dollar Babies, Teenage Lament 74, Muscle Of Love
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Vinilos De Coleccion
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1I'm Eighteen2:55
A2Is It My Body2:40
A3Desperado3:26
A4Under My Wheels2:44
A5Be My Lover3:18
A6School's Out3:28
B1Hello Hooray4:16
B2Elected4:06
B3No More Mr. Nice Guy3:05
B4Billion Dollar Babies3:36
B5Teenage Lament '743:54
B6Muscle Of Love3:46
Самовывоз
Доставка
Отзывы
02.06.2022
Алексей

Достоинства:
Прекрасная подборка ранних хитов.

Недостатки:
Скромненькое оформление.

Комментарий:
Лучшие ранние вещи исполнителя, кстати актуальны и сегодня! Рекомендую к приобретению в Котофото.


Купить Alice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка - по цене 3690 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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