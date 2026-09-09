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Green Day - Greatest Hits: God's Favorite Band (0093624909187) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Green Day - Greatest Hits: God's Favorite Band (0093624909187) виниловая пластинка

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Green Day - Greatest Hits: God&#039;s Favorite Band (0093624909187) виниловая пластинка - фото 1
Green Day - Greatest Hits: God&#039;s Favorite Band (0093624909187) виниловая пластинка - фото 2
Green Day - Greatest Hits: God&#039;s Favorite Band (0093624909187) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
Greatest Hits: God's Favorite Band
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Green Day - Greatest Hits: God&#039;s Favorite Band (0093624909187) виниловая пластинка - фото 1
  • Green Day - Greatest Hits: God&#039;s Favorite Band (0093624909187) виниловая пластинка - фото 2
  • Green Day - Greatest Hits: God&#039;s Favorite Band (0093624909187) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 153876
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Green Day - Greatest Hits: God's Favorite Band (0093624909187) виниловая пластинка
5 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция GREEN DAY
filter_none Товар входит в коллекцию GREEN DAY

Коллекция GREEN DAY


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624909187]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
Greatest Hits: God's Favorite Band
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
2000 Light Years Away, Longview, Welcome To Paradise, Basket Case, When I Come Around, She, Brain Stew, Hitchin’ a Ride, Good Riddance, (Time of Your Life), Minority, Warning, American Idiot, Boulevard of Broken Dreams, Holiday, Wake Me Up When September Ends, Know Your Enemy, 21 Guns, Oh Love, Bang Bang, Still Breathing, Ordinary World (feat Miranda, Lambert), Back In The USA
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Green Day - Greatest Hits: God's Favorite Band (0093624909187) виниловая пластинка

Track List

A12000 Light Years Away2:24
A2Longview3:59
A3Welcome To Paradise3:44
A4Basket Case3:03
A5When I Come Around2:58
A6She2:14
B1Brain Stew3:12
B2Hitchin' A Ride2:51
B3Good Riddance (Time Of Your Life)2:34
B4Minority2:49
B5Warning3:42
B6American Idiot2:54
C1Holiday3:52
C2Boulevard Of Broken Dreams4:20
C3Wake Me Up When September Ends4:45
C4Know Your Enemy3:10
C521 Guns5:21
D1Oh Love5:03
D2Bang Bang3:24
D3Still Breathing3:44
D4Ordinary World3:02
D5Back In The USA2:36



Теги товара: Панк-рок

Отзывы о товаре Green Day - Greatest Hits: God's Favorite Band (0093624909187) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624909187]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
Greatest Hits: God's Favorite Band
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
2000 Light Years Away, Longview, Welcome To Paradise, Basket Case, When I Come Around, She, Brain Stew, Hitchin’ a Ride, Good Riddance, (Time of Your Life), Minority, Warning, American Idiot, Boulevard of Broken Dreams, Holiday, Wake Me Up When September Ends, Know Your Enemy, 21 Guns, Oh Love, Bang Bang, Still Breathing, Ordinary World (feat Miranda, Lambert), Back In The USA
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A12000 Light Years Away2:24
A2Longview3:59
A3Welcome To Paradise3:44
A4Basket Case3:03
A5When I Come Around2:58
A6She2:14
B1Brain Stew3:12
B2Hitchin' A Ride2:51
B3Good Riddance (Time Of Your Life)2:34
B4Minority2:49
B5Warning3:42
B6American Idiot2:54
C1Holiday3:52
C2Boulevard Of Broken Dreams4:20
C3Wake Me Up When September Ends4:45
C4Know Your Enemy3:10
C521 Guns5:21
D1Oh Love5:03
D2Bang Bang3:24
D3Still Breathing3:44
D4Ordinary World3:02
D5Back In The USA2:36


Теги товара: Панк-рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Green Day - Greatest Hits: God's Favorite Band (0093624909187) виниловая пластинка - по цене 5580 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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