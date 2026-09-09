Green Day - Greatest Hits: God's Favorite Band (0093624909187) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
Greatest Hits: God's Favorite Band
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб.
В наличии
Код товара: 153876
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624909187]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
Greatest Hits: God's Favorite Band
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
2000 Light Years Away, Longview, Welcome To Paradise, Basket Case, When I Come Around, She, Brain Stew, Hitchin’ a Ride, Good Riddance, (Time of Your Life), Minority, Warning, American Idiot, Boulevard of Broken Dreams, Holiday, Wake Me Up When September Ends, Know Your Enemy, 21 Guns, Oh Love, Bang Bang, Still Breathing, Ordinary World (feat Miranda, Lambert), Back In The USA
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Green Day - Greatest Hits: God's Favorite Band (0093624909187) виниловая пластинка
Track List
|A1
|2000 Light Years Away
|2:24
|A2
|Longview
|3:59
|A3
|Welcome To Paradise
|3:44
|A4
|Basket Case
|3:03
|A5
|When I Come Around
|2:58
|A6
|She
|2:14
|B1
|Brain Stew
|3:12
|B2
|Hitchin' A Ride
|2:51
|B3
|Good Riddance (Time Of Your Life)
|2:34
|B4
|Minority
|2:49
|B5
|Warning
|3:42
|B6
|American Idiot
|2:54
|C1
|Holiday
|3:52
|C2
|Boulevard Of Broken Dreams
|4:20
|C3
|Wake Me Up When September Ends
|4:45
|C4
|Know Your Enemy
|3:10
|C5
|21 Guns
|5:21
|D1
|Oh Love
|5:03
|D2
|Bang Bang
|3:24
|D3
|Still Breathing
|3:44
|D4
|Ordinary World
|3:02
|D5
|Back In The USA
|2:36
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Теги товара: Панк-рок
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624909187]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
Greatest Hits: God's Favorite Band
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
2000 Light Years Away, Longview, Welcome To Paradise, Basket Case, When I Come Around, She, Brain Stew, Hitchin’ a Ride, Good Riddance, (Time of Your Life), Minority, Warning, American Idiot, Boulevard of Broken Dreams, Holiday, Wake Me Up When September Ends, Know Your Enemy, 21 Guns, Oh Love, Bang Bang, Still Breathing, Ordinary World (feat Miranda, Lambert), Back In The USA
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|2000 Light Years Away
|2:24
|A2
|Longview
|3:59
|A3
|Welcome To Paradise
|3:44
|A4
|Basket Case
|3:03
|A5
|When I Come Around
|2:58
|A6
|She
|2:14
|B1
|Brain Stew
|3:12
|B2
|Hitchin' A Ride
|2:51
|B3
|Good Riddance (Time Of Your Life)
|2:34
|B4
|Minority
|2:49
|B5
|Warning
|3:42
|B6
|American Idiot
|2:54
|C1
|Holiday
|3:52
|C2
|Boulevard Of Broken Dreams
|4:20
|C3
|Wake Me Up When September Ends
|4:45
|C4
|Know Your Enemy
|3:10
|C5
|21 Guns
|5:21
|D1
|Oh Love
|5:03
|D2
|Bang Bang
|3:24
|D3
|Still Breathing
|3:44
|D4
|Ordinary World
|3:02
|D5
|Back In The USA
|2:36
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Теги товара: Панк-рок
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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