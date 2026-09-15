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Itzhak Perlman - Tschaikowsky: Violin Concerto (0190296158803) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Itzhak Perlman - Tschaikowsky: Violin Concerto (0190296158803) виниловая пластинка

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Itzhak Perlman - Tschaikowsky: Violin Concerto (0190296158803) виниловая пластинка - фото 1
Itzhak Perlman - Tschaikowsky: Violin Concerto (0190296158803) виниловая пластинка - фото 2
Itzhak Perlman - Tschaikowsky: Violin Concerto (0190296158803) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Itzhak Perlman, Eugene Ormandy
Альбом (сингл)
Tchaikovsky: Violin Concerto / Serenade Melancolique
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Itzhak Perlman - Tschaikowsky: Violin Concerto (0190296158803) виниловая пластинка - фото 1
  • Itzhak Perlman - Tschaikowsky: Violin Concerto (0190296158803) виниловая пластинка - фото 2
  • Itzhak Perlman - Tschaikowsky: Violin Concerto (0190296158803) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 587703
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Itzhak Perlman - Tschaikowsky: Violin Concerto (0190296158803) виниловая пластинка
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296158803]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Itzhak Perlman, Eugene Ormandy
Альбом (сингл)
Tchaikovsky: Violin Concerto / Serenade Melancolique
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Itzhak Perlman - Tschaikowsky: Violin Concerto (0190296158803) виниловая пластинка

0190296158803, Виниловая Пластинка Itzhak Perlman, Philadelphia Orchestra, Eugene Ormandy, Tchaikovsky: Violin Concerto &amp;amp;amp;amp;amp;amp; Serenade Melancolique

Отзывы о товаре Itzhak Perlman - Tschaikowsky: Violin Concerto (0190296158803) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296158803]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Itzhak Perlman, Eugene Ormandy
Альбом (сингл)
Tchaikovsky: Violin Concerto / Serenade Melancolique
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
0190296158803, Виниловая Пластинка Itzhak Perlman, Philadelphia Orchestra, Eugene Ormandy, Tchaikovsky: Violin Concerto &amp;amp;amp;amp;amp;amp; Serenade Melancolique
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Itzhak Perlman - Tschaikowsky: Violin Concerto (0190296158803) виниловая пластинка - по цене 2730 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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