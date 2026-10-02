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Green Day - American Idiot (0093624877714) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Green Day - American Idiot (0093624877714) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Green Day, American Idiot
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165637
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Green Day - American Idiot (0093624877714) виниловая пластинка
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция GREEN DAY
filter_none Товар входит в коллекцию GREEN DAY

Коллекция GREEN DAY


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Green Day - American Idiot (0093624877714) виниловая пластинка

Track List

A1American Idiot2:54
Jesus Of Suburbia(9:07)
A2.IJesus Of Suburbia
A2.IICity Of The Damned
A2.IIII Don't Care
A2.IVDearly Beloved
A2.VTales Of Another Broken Home
B3Holiday3:52
B4Boulevard Of Broken Dreams4:20
B5Are We The Waiting2:42
B6St. Jimmy2:54
C7Give Me Novacaine3:25
C8She's A Rebel2:00
C9Extraordinary Girl3:34
C10Letterbomb4:06
C11Wake Me Up When September Ends4:44
Homecoming(9:18)
D12.IThe Death Of St. Jimmy
D12.IIEast 12th St.
D12.IIINobody Likes You
D12.IVRock And Roll Girlfriend
D12.VWe're Coming Home Again
D13Whatsername4:12

Отзывы о товаре Green Day - American Idiot (0093624877714) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1American Idiot2:54
Jesus Of Suburbia(9:07)
A2.IJesus Of Suburbia
A2.IICity Of The Damned
A2.IIII Don't Care
A2.IVDearly Beloved
A2.VTales Of Another Broken Home
B3Holiday3:52
B4Boulevard Of Broken Dreams4:20
B5Are We The Waiting2:42
B6St. Jimmy2:54
C7Give Me Novacaine3:25
C8She's A Rebel2:00
C9Extraordinary Girl3:34
C10Letterbomb4:06
C11Wake Me Up When September Ends4:44
Homecoming(9:18)
D12.IThe Death Of St. Jimmy
D12.IIEast 12th St.
D12.IIINobody Likes You
D12.IVRock And Roll Girlfriend
D12.VWe're Coming Home Again
D13Whatsername4:12
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Green Day - American Idiot (0093624877714) виниловая пластинка - по цене 5250 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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