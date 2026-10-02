Green Day - American Idiot (0093624877714) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб.
В наличии
Код товара: 165637
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Green Day - American Idiot (0093624877714) виниловая пластинка
Track List
|A1
|American Idiot
|2:54
|Jesus Of Suburbia
|(9:07)
|A2.I
|Jesus Of Suburbia
|A2.II
|City Of The Damned
|A2.III
|I Don't Care
|A2.IV
|Dearly Beloved
|A2.V
|Tales Of Another Broken Home
|B3
|Holiday
|3:52
|B4
|Boulevard Of Broken Dreams
|4:20
|B5
|Are We The Waiting
|2:42
|B6
|St. Jimmy
|2:54
|C7
|Give Me Novacaine
|3:25
|C8
|She's A Rebel
|2:00
|C9
|Extraordinary Girl
|3:34
|C10
|Letterbomb
|4:06
|C11
|Wake Me Up When September Ends
|4:44
|Homecoming
|(9:18)
|D12.I
|The Death Of St. Jimmy
|D12.II
|East 12th St.
|D12.III
|Nobody Likes You
|D12.IV
|Rock And Roll Girlfriend
|D12.V
|We're Coming Home Again
|D13
|Whatsername
|4:12
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|American Idiot
|2:54
|Jesus Of Suburbia
|(9:07)
|A2.I
|Jesus Of Suburbia
|A2.II
|City Of The Damned
|A2.III
|I Don't Care
|A2.IV
|Dearly Beloved
|A2.V
|Tales Of Another Broken Home
|B3
|Holiday
|3:52
|B4
|Boulevard Of Broken Dreams
|4:20
|B5
|Are We The Waiting
|2:42
|B6
|St. Jimmy
|2:54
|C7
|Give Me Novacaine
|3:25
|C8
|She's A Rebel
|2:00
|C9
|Extraordinary Girl
|3:34
|C10
|Letterbomb
|4:06
|C11
|Wake Me Up When September Ends
|4:44
|Homecoming
|(9:18)
|D12.I
|The Death Of St. Jimmy
|D12.II
|East 12th St.
|D12.III
|Nobody Likes You
|D12.IV
|Rock And Roll Girlfriend
|D12.V
|We're Coming Home Again
|D13
|Whatsername
|4:12
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Green Day - American Idiot (0093624877714) виниловая пластинка - по цене 5250 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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