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LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка

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LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка - фото 1
LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка - фото 2
LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка - фото 3
LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка - фото 4
LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка - фото 5
LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка - фото 6
LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка - фото 7
LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка - фото 8
LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка - фото 9
LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка - фото 10
LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка - фото 11
LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка - фото 12
LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка - фото 13
LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка - фото 1
  • LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка - фото 2
  • LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка - фото 3
  • LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка - фото 4
  • LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка - фото 5
  • LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка - фото 6
  • LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка - фото 7
  • LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка - фото 8
  • LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка - фото 9
  • LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка - фото 10
  • LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка - фото 11
  • LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка - фото 12
  • LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка - фото 13
  • LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 138553
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка
5 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция LCD SOUNDSYSTEM
filter_none Товар входит в коллекцию LCD SOUNDSYSTEM

Коллекция LCD SOUNDSYSTEM


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка

Track List

A1Get Innocuous!7:11
A2Time To Get Away4:11
B1North American Scum5:25
B2Someone Great6:25
C1All My Friends7:37
C2Us V Them8:29
D1Watch The Tapes3:55
D2Sound Of Silver7:07
D3New York, I Love You But You're Bringing Me Down5:35

Отзывы о товаре LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Get Innocuous!7:11
A2Time To Get Away4:11
B1North American Scum5:25
B2Someone Great6:25
C1All My Friends7:37
C2Us V Them8:29
D1Watch The Tapes3:55
D2Sound Of Silver7:07
D3New York, I Love You But You're Bringing Me Down5:35
Самовывоз
Доставка
Отзывы


LCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая пластинка - стоимость товара 5010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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